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"Гулять, так гулять": карантин выходного дня украинцы высмеяли меткими фотожабами

"Комментарии" собрали свежие фотожабы и мемы на тему карантина выходного дня

17 ноября 2020, 23:47
Автор:

Дмитрий Симоненко

Даже в условиях карантина наш народ не теряет чувство юмора. "Карантин выходного дня", введеный по всей Украине уже с прошлой субботы также не остался без фото жаб и мемов. 

"Гулять, так гулять": карантин выходного дня украинцы высмеяли меткими фотожабами

Досталось и элитному загородному комплексу Queen Country Club в Конча-Заспе, куда любят приезжать украинские политики. Стало известно, что он, несмотря на запрет властей, продолжал функционировать на карантинных выходных.

Вспомнили и сеть "Эпицентр К", администрация которого придумывала всяческие ухищрения, чтобы избежать карантинных ограничений на выходных. 

”Гулять, так гулять”: карантин выходного дня украинцы высмеяли меткими фотожабами - фото 2
”Гулять, так гулять”: карантин выходного дня украинцы высмеяли меткими фотожабами - фото 3
”Гулять, так гулять”: карантин выходного дня украинцы высмеяли меткими фотожабами - фото 4
”Гулять, так гулять”: карантин выходного дня украинцы высмеяли меткими фотожабами - фото 5
”Гулять, так гулять”: карантин выходного дня украинцы высмеяли меткими фотожабами - фото 6
”Гулять, так гулять”: карантин выходного дня украинцы высмеяли меткими фотожабами - фото 7
”Гулять, так гулять”: карантин выходного дня украинцы высмеяли меткими фотожабами - фото 8
”Гулять, так гулять”: карантин выходного дня украинцы высмеяли меткими фотожабами - фото 9
”Гулять, так гулять”: карантин выходного дня украинцы высмеяли меткими фотожабами - фото 10
”Гулять, так гулять”: карантин выходного дня украинцы высмеяли меткими фотожабами - фото 11
Ранее "Комментарии" писали о том, что на сайте президента зарегистрировали петицию с требованием отменить "карантин выходного дня", которая в течение трех дней набрала нужное количество голосов. Сегодня на заседании Верховной рады Украины был поднят вопрос о пересмотре постановления Кабинета министров о введении карантина выходного дня. В поддержку проголосовали всего 149 депутатов из 226 необходимых. В частности, постановление № 4381 предполагало пересмотр и смягчение ранее введенных Кабмином ограничений касаемо деятельности заведений торговли, общественного питания, ТРЦ, ночных клубов и других субъектов хозяйствования в выходные дни. 


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Источник: https://apostrophe.ua/news/society/2020-11-15/gulyat-tak-gulyat-karantin-vyihodnogo-dnya-v-ukraine-vyismeyali-metkimi-fotojabami/214902
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