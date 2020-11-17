"Гулять, так гулять": карантин выходного дня украинцы высмеяли меткими фотожабами

Даже в условиях карантина наш народ не теряет чувство юмора. "Карантин выходного дня", введеный по всей Украине уже с прошлой субботы также не остался без фото жаб и мемов.

Досталось и элитному загородному комплексу Queen Country Club в Конча-Заспе, куда любят приезжать украинские политики. Стало известно, что он, несмотря на запрет властей, продолжал функционировать на карантинных выходных.

Вспомнили и сеть "Эпицентр К", администрация которого придумывала всяческие ухищрения, чтобы избежать карантинных ограничений на выходных.

Ранее "Комментарии" писали о том, что на сайте президента зарегистрировали петицию с требованием отменить "карантин выходного дня", которая в течение трех дней набрала нужное количество голосов. Сегодня на заседании Верховной рады Украины был поднят вопрос о пересмотре постановления Кабинета министров о введении карантина выходного дня. В поддержку проголосовали всего 149 депутатов из 226 необходимых. В частности, постановление № 4381 предполагало пересмотр и смягчение ранее введенных Кабмином ограничений касаемо деятельности заведений торговли, общественного питания, ТРЦ, ночных клубов и других субъектов хозяйствования в выходные дни.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!