"Гулять, так гулять": карантин выходного дня украинцы высмеяли меткими фотожабами

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Дмитрий Симоненко
Даже в условиях карантина наш народ не теряет чувство юмора. "Карантин выходного дня", введеный по всей Украине уже с прошлой субботы также не остался без фото жаб и мемов.
Досталось и элитному загородному комплексу Queen Country Club в Конча-Заспе, куда любят приезжать украинские политики. Стало известно, что он, несмотря на запрет властей, продолжал функционировать на карантинных выходных.
Вспомнили и сеть "Эпицентр К", администрация которого придумывала всяческие ухищрения, чтобы избежать карантинных ограничений на выходных.
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