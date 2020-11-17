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Верховная рада не отменила карантин выходного дня

Постановление поддержали всего 149 депутатов

сегодня, 14:43
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня на заседании Верховной рады Украины был поднят вопрос о пересмотре постановления Кабинета министров о введении карантина выходного дня. В поддержку проголосовали всего 149 депутатов из 226 необходимых. Об этом сообщает HB.

Верховная рада не отменила карантин выходного дня

ФОТО: Из открытых источников

В частности, постановление № 4381 предполагало пересмотр и смягчение ранее введенных Кабмином ограничений касаемо деятельности заведений торговли, общественного питания, ТРЦ, ночных клубов и других субъектов хозяйствования в выходные дни. 

"Рекомендовать Кабмину в течение трех календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением КМУ №641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни", — сказано в тексте документа. 

Данное постановление в Верховную раду внесли некоторые представители от разных фракций, среди которых Давид Арахамия ("Слуга народа"), Елена Кондратюк ("Батькивщина"), Юрий Бойко ("Оппозиционная платформа — За жизнь") и другие. 

Напомним, что 11 ноября решением Кабинета министров Украины были ужесточены карантинные меры, а именно введен карантин выходного дня на всей территории Украины. 


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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/verhovna-rada-rekomenduet-kmu-smyagchenie-karantina-vyhodnogo-dnya-novosti-ukrainy-50124492.html
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