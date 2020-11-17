Верховная рада не отменила карантин выходного дня

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Елизавета Черных
Сегодня на заседании Верховной рады Украины был поднят вопрос о пересмотре постановления Кабинета министров о введении карантина выходного дня. В поддержку проголосовали всего 149 депутатов из 226 необходимых. Об этом сообщает HB.
ФОТО: Из открытых источников
В частности, постановление № 4381 предполагало пересмотр и смягчение ранее введенных Кабмином ограничений касаемо деятельности заведений торговли, общественного питания, ТРЦ, ночных клубов и других субъектов хозяйствования в выходные дни.
Данное постановление в Верховную раду внесли некоторые представители от разных фракций, среди которых Давид Арахамия ("Слуга народа"), Елена Кондратюк ("Батькивщина"), Юрий Бойко ("Оппозиционная платформа — За жизнь") и другие.
Напомним, что 11 ноября решением Кабинета министров Украины были ужесточены карантинные меры, а именно введен карантин выходного дня на всей территории Украины.
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