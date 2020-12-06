В январе украинцев ждет жесткий карантин: какие будут ограничения

Кабинет Министров Украины решил, что в начале следующего года в стране будет введен жесткий карантин. Цель такого решения — остановить распространение коронавирусной инфекции, пик которой припадет как раз на этот месяц.

локдаун в Украине / Getty Images

На своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал, что вводить локдаун в декабре не будут, потому что, благодаря "карантину выходного дня" в стране удалось нормализовать эпидемическую ситуацию и разгрузить медицинскую систему. За последнюю неделю, согласно статистике, количество выздоровевших трижды превышало количество новых случаев заболевания.

Однако, учитывая то, что в январе-феврале 2021 года ожидается третья волна COVID-19, в Украине введут жесткий карантин, во время которого могут быть следующие ограничения;

- запрет на проведение праздничных концертов, дискотек, вечеринок, массовых мероприятий в помещениях или ТРЦ (вероятность 100%);

- кинотеатры, театры и музеи, а также заведения общественного питания с организацией досуга (95%);

- праздничные ярмарки, спортзалы и фитнес-центры (90%);

В то же время могут быть ограничения в работе общественного транспорта, заведений общественного питания (доставка или вынос) и гостиниц (без питания и зон развлечений).

Полный перечень ограничений Кабинет Министров Украины обнародует после заседания, которое состоится в среду, 9 декабря.





Напомним, что в Украине, по сравнению с вчерашним днем, прирост заболеваемости коронавирусом немного снизился.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух возможных путях развития ситуации с карантином в Украине.

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