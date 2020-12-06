Статистика COVID-19 в Украине: сколько человек заболело за сутки

По сравнению с вчерашним днем, прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине немного снизился. За прошлые сутки в стране зарегистрировали 11 590 новых больных, из них 627 — дети.

коронавирус / фото: dw.com

Согласно данным Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на COVID-19 сейчас болеет 381 137 человек, еще у более 905 тысяч есть подозрения на наличие заболевания в организме. Жертвами пандемии уже стали 13 588 человек, из них 167 — за минувшие сутки. Но статистика выздоровевших более позитивна, всего коронавирус удалось победить 418 581 украинцу, из них более 6 тысяч вылечились за прошлые сутки.

Больше всего коронавирус продолжает "бить" по столице Украины (+1 518 заболевших), а также в Одесской (+1002 за сутки) и Запорожской (+817 за сутки) областях. Более 500 новых зараженных также зафиксировали в Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Черкасской областях.

Меньше всего случаев COVID-19 по состоянию на 6 декабря 2020 года зафиксировано в Винницкой (+111), Луганской (+117) и Кировоградской (+183) областях.

Напомним, что всего ученые прогнозируют три волны коронавирусной инфекции. И последняя из них припадет на январь-февраль 2021 года. Врач Тарас Жиравецкий предположил, что следующим летом в Украине снизиться количество новых заболевших и госпитализированных, а в 2022 году COVID-19 и вовсе должен исчезнуть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты перечислили список занятий, которыми не должны увлекаться пациенты, недавно перенесшие коронавирусную инфекцию. В этот список попал спорт, сауна и другие.





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