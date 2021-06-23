Шкарлет рассказал о вакцинации сотрудников образовательных учреждений

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что до первого сентября работники сферы образования должны получить вакцину против коронавируса полным коллективом. Кроме тех, кто имеет противопоказания к прививке. Об этом глава Минздрава сказал во время форума "Украина 30. Здоровая Украина", передает корреспондент издания "Комментарии".

Сергей Шкарлет. Фото: Минобразования

"Процесс вакцинации педагогов отслеживаем постоянно... Я благодарен, что педагогов поставили в первую очередь вакцинации. На вчерашний день, 22 июня, более 303 тысяч работников учебных заведений получили прививки против коронавируса. В частности, в Киеве — 42 тысячи, Киевской области — 27 тысяч, Днепропетровской — 26 тысяч... Согласно дорожной карте, мы до первого сентября должны прививаться полными коллективами, соответственно те, у кого нет противопоказаний", — отметил Шкарлет.

Напомним, что количество больных коронавирусом украинцев в возрасте до 18 лет составляет 6% от общего числа пациентов. По словам руководителя Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, именно по этой причине приоритетность относительно прививки была предоставлена старшему населению. Сейчас отечественные медики чаще всего вакцинируют те категории людей, представители которых больше болеют, страдают от тяжелых последствий болезни или демонстрируют высокий уровень летального исхода болезни. Вакцинация детей (вероятно, подросткового возраста) в Украине пока не запланирована, но потенциально Минздрав готовится и к этому этапу.

Ранее в Минздраве напомнили, что граждане, которые прошли полный курс вакцинации против коронавирусного заболевания, могут въезжать на территорию Украины без соблюдения самоизоляции. Это касается людей, которые сделали прививку препаратами, рекомендованными ВОЗ.

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