Шкарлет рассказал о вакцинации сотрудников образовательных учреждений

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Елизавета Черных
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что до первого сентября работники сферы образования должны получить вакцину против коронавируса полным коллективом. Кроме тех, кто имеет противопоказания к прививке. Об этом глава Минздрава сказал во время форума "Украина 30. Здоровая Украина", передает корреспондент издания "Комментарии".
Сергей Шкарлет. Фото: Минобразования
Напомним, что количество больных коронавирусом украинцев в возрасте до 18 лет составляет 6% от общего числа пациентов. По словам руководителя Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, именно по этой причине приоритетность относительно прививки была предоставлена старшему населению. Сейчас отечественные медики чаще всего вакцинируют те категории людей, представители которых больше болеют, страдают от тяжелых последствий болезни или демонстрируют высокий уровень летального исхода болезни. Вакцинация детей (вероятно, подросткового возраста) в Украине пока не запланирована, но потенциально Минздрав готовится и к этому этапу.
Ранее в Минздраве напомнили, что граждане, которые прошли полный курс вакцинации против коронавирусного заболевания, могут въезжать на территорию Украины без соблюдения самоизоляции. Это касается людей, которые сделали прививку препаратами, рекомендованными ВОЗ.
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