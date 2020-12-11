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Шестиконечная звезда вместо сказочной шляпы- на главной ёлке страны поменяют скандальную верхушку

Главный новогодний атрибут Украины зажгут 19 декабря в 19:00. Из-за пандемии коронавируса в этом году массовых гуляний не будет, но для гостей города будет возможность купить сувениры, горячие напитки и угощения

11 декабря 2020, 22:48
Автор:

Дмитрий Симоненко

На столичной елке на Софийской площади заменят скандальную верхушку до 19 декабря. Один из организаторов новогоднего празднества компания Folk Ukraine в своем официальном аккаунте в Фейсбуке рассказала, что сменит скандальное убранство верхушки новогодней красавицы на шестиконечную звезду. Свою "ошибку" организаторы праздника исправят буквально перед днем Святого Николая.

Шестиконечная звезда вместо сказочной шляпы- на главной ёлке страны поменяют скандальную верхушку

Глава компании Игорь Добруцкий подчеркнул, что уже не единожды объяснял, что компания в новогодние праздники пыталась создать атмосферу сказочного леса, но их идеи оказались не понятыми общественностью. Поэтому компания Folk Ukraine решила избавиться от "колдовской" шляпы.

Шестиконечная звезда вместо сказочной шляпы- на главной ёлке страны поменяют скандальную верхушку - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о том, что елку с особым праздничным духом поставили на Ровенщине. Центральная елка города Дубно прибыла на площадь города не из какого-то сказочного леса, а... с местного кладбища. Городские власти не стали отрицать данный факт, утверждая, что дерево было аварийным. По словам представителей администрации города, спилив дерево на кладбище, они убили двух зайцев: елка теперь могилкам не угрожает разрушением, и новогоднее настроение жителям города добавит. Мэр Дубно Василий Антонюк в свою очередь уверяет, что дерево, перед тем как поставить на площади, освятили.

Кроме того, порталу стало известно о том, как встречают новогодние праздники в странах мира. Если вам надоело поедание салатов, то собирайте чемоданы и вперёд навстречу новым ощущениям. Вашему вниманию несколько странные традиции Германии, Италии, Швеции, Японии, Шотландии, Болгарии, Аргентины и других стран. Прочитав статью, вы будете удивлены.



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Источник: https://www.facebook.com/FolkUkraine/
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