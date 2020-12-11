Шестиконечная звезда вместо сказочной шляпы- на главной ёлке страны поменяют скандальную верхушку

На столичной елке на Софийской площади заменят скандальную верхушку до 19 декабря. Один из организаторов новогоднего празднества компания Folk Ukraine в своем официальном аккаунте в Фейсбуке рассказала, что сменит скандальное убранство верхушки новогодней красавицы на шестиконечную звезду. Свою "ошибку" организаторы праздника исправят буквально перед днем Святого Николая.

Глава компании Игорь Добруцкий подчеркнул, что уже не единожды объяснял, что компания в новогодние праздники пыталась создать атмосферу сказочного леса, но их идеи оказались не понятыми общественностью. Поэтому компания Folk Ukraine решила избавиться от "колдовской" шляпы.





Ранее "Комментарии" писали о том, что елку с особым праздничным духом поставили на Ровенщине. Центральная елка города Дубно прибыла на площадь города не из какого-то сказочного леса, а... с местного кладбища. Городские власти не стали отрицать данный факт, утверждая, что дерево было аварийным. По словам представителей администрации города, спилив дерево на кладбище, они убили двух зайцев: елка теперь могилкам не угрожает разрушением, и новогоднее настроение жителям города добавит. Мэр Дубно Василий Антонюк в свою очередь уверяет, что дерево, перед тем как поставить на площади, освятили.

Кроме того, порталу стало известно о том, как встречают новогодние праздники в странах мира. Если вам надоело поедание салатов, то собирайте чемоданы и вперёд навстречу новым ощущениям. Вашему вниманию несколько странные традиции Германии, Италии, Швеции, Японии, Шотландии, Болгарии, Аргентины и других стран. Прочитав статью, вы будете удивлены.







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