Необычные новогодние традиции в разных странах мира

Все мы с детства привыкли в новогоднюю ночь сидеть за пышным столом в кругу семьи или друзей, пить шампанское и слушать поздравление президента. Но задумывались ли вы когда-то о том, чтобы выбросить всё содержимое своего рабочего стола в окно или сжечь соломенного козла? Нет? Тогда предлагаем познакомиться с самыми необычными новогодними традициями из разных уголков планеты.



Германия

Традиция заключается в том, чтобы с первым звоном часов залезть на стул, а с последним — спрыгнуть на пол. Таким образом немцы не входят в Новый год, а впрыгивают. Если же вы решили не дожидаться полночи и отметить раньше, то от идеи стоит воздержаться, иначе новый год ві рискуете начать с перелома.

Италия

У итальянцев существует довольно простой обычай – Новый год они встречают в красном, ведь этот цвет у них символизирует удачу. В канун праздника всё вокруг в прямом смысле краснеет, и не от стыда, а от желания поднять уровень продаж в магазинах.

Швеция

С накопившимся за год шведы прощаются сжиганием 13-метрового соломенного козла, установленного на главной площади. Ритуал местные считают весёлым и безобидным, и радуются горящему чучелу огромной зверушки.

Япония

Чтобы в прямом смысле грести удачу в новом году, японцы вешают на стены бамбуковые грабли с всевозможными украшениями. К слову, колокола в Японии бьют 108 раз, в отличие от наших 12, так местные прощаются с 6 грехами, в каждом из которых по 8 оттенков.

Шотландия

Еще одни любители fire show. Шотландцы складывают все предметы, которые ассоциируются у них с негативом, в бочки из-под вина и поджигают. Фестиваль горящих бочек проходит прямо на улицах страны.

Болгария

Если весь год в любви не везло, то в Болгарии можно отыграться в новогоднюю ночь. Свет в комнате, в которой проходит празднование, выключают ровно в полночь, и каждый желающий может анонимно поцеловать любого из компании.

Аргентина

Утром первого января аргентинским дворникам приходится несладко, и причиной этому служит далеко не похмелье. Дело в том, что все деловые бумаги, отчеты и прочее аргентинцы выбрасывают в окно. Так они прощаются с проблемами, которые сопровождали их в старом году и начинают жизнь с чистого листа.

Панама

Тенденция сожжения присутствует во многих странах, Панама не стала исключением. Здесь сжигают чучела известных политиков или спортсменов, таким странным способом желая им удачи и успехов.

Перу

Драки являются частым явлением на праздниках, однако на Новый год в Перу они являются неотъемлемой часть праздника. Жители устраивают массовые драки и хорошенько колотят друг друга, аргументируя тем, что в следующем году они останутся безнаказанными.

Микронезия



Чтобы в Новом году скрыться от злых духов, островитяне просто меняют своё имя. Закрывая рот ладонью, микронезийцы шепотом сообщают своим родственникам, как их теперь величать.

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