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Шансон в казарме: в Харькове вычислили студенток, которые плясали под "Вороваек"

Танцовщицами оказались студентки первого курса

сегодня, 16:39
Автор:

Елизавета Черных

Сотрудники Харьковского национального университета внутренних дел установили курсанток, которые оскандалились из-за танца под шансон. Пятеро девушек зажигательно плясали под песню "Наколочки" группы "Воровайки". Изначально видеоролик распространился на просторах популярной социальной сети Tik-Tok, а затем разлетелся по Сети. 

Шансон в казарме: в Харькове вычислили студенток, которые плясали под "Вороваек"

ФОТО: Из открытых источников

Как стало известно, героинями видеоролика оказались пятеро курсанток первого курса факультета №3 ХНУВД. Более того, администрация университета также установила лица, которые по функциональным обязанностям должны были отвечать за состояние дисциплины в подразделениях.

"По результатам служебного расследования, определят "степень вины каждого и меру дисциплинарного реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства", — сообщили на официальном сайте университета. 

Напомним, что "Воровайки" – женская группа, которая исполняет песни в жанре русского шансона. В декабре 2019 года коллективу запретили въезд в Украину на три года. Тогда россияне планировали концерты на территории нашей страны. Но департамент защиты национальной государственности Службы безопасности Украины принял решение о запрете из-за их видео на песню "Хохлы".

После того, как скандальное видео разлетелось по Сети, Харьковский национальный университет внутренних дел сообщил о начале служебного расследования. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что скандальному директору детского дома в городе Измаил Одесской области сообщили о подозрении. Его обвиняют в сексуальном насилии и развращении трех девочек пяти-семи лет. 




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Источник: http://univd.edu.ua/uk/news/8545
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