Шансон в казарме: в Харькове вычислили студенток, которые плясали под "Вороваек"

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Елизавета Черных
Сотрудники Харьковского национального университета внутренних дел установили курсанток, которые оскандалились из-за танца под шансон. Пятеро девушек зажигательно плясали под песню "Наколочки" группы "Воровайки". Изначально видеоролик распространился на просторах популярной социальной сети Tik-Tok, а затем разлетелся по Сети.
ФОТО: Из открытых источников
Как стало известно, героинями видеоролика оказались пятеро курсанток первого курса факультета №3 ХНУВД. Более того, администрация университета также установила лица, которые по функциональным обязанностям должны были отвечать за состояние дисциплины в подразделениях.
Напомним, что "Воровайки" – женская группа, которая исполняет песни в жанре русского шансона. В декабре 2019 года коллективу запретили въезд в Украину на три года. Тогда россияне планировали концерты на территории нашей страны. Но департамент защиты национальной государственности Службы безопасности Украины принял решение о запрете из-за их видео на песню "Хохлы".
После того, как скандальное видео разлетелось по Сети, Харьковский национальный университет внутренних дел сообщил о начале служебного расследования.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что скандальному директору детского дома в городе Измаил Одесской области сообщили о подозрении. Его обвиняют в сексуальном насилии и развращении трех девочек пяти-семи лет.
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