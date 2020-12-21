Танец в TikTok под "Вороваек": в Харькове оскандалились студентки университета МВД

Сеть взорвало видео украинских студенток, которые опубликовали в TikTok ролик с танцем. Девушки в форме курсантов танцуют под хит российской группы "Воровайки" в стиле шансон.

Фото из открытых источников

"Я хорошая такая маменькина деточка,

Просто вся в татуировках милая студенточка,

Наколочки-наколочки, гоп татуировочки", — именно эти строки вдохновили девушек на их танец.

Видео изначально появилось в ТікТок, а позже разошлось по Сети.





Как позже выяснилось, "героями" видео оказались студентки Харьковского национального университета внутренних дел.

"В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсантов, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона. Из указанного факта назначено служебное расследование", — говорится в сообщении на сайте ХНУВД.

Отметим, что "Знания. Закон. Честь" — слоган данного вуза.

Добавим, что "Воровайки" – женская группа, которая исполняет песни в жанре русского шансона. В декабре 2019 года коллективу запретили въезд в Украину на три года. Тогда россияне планировали концерты на территории нашей страны. Но департамент защиты национальной государственности СБУ принял решение о запрете из-за их видео на песню "Хохлы".

Напомним, Google опубликовал рейтинг самых популярных клипов 2020 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине. Оказывается, что украинская аудитория этого года предпочла российских исполнителей.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", на одной из страниц учебника по "Защите Отечества" для 10 класса обнаружили, что украинские военные изображены в экипировке, которая может изготавливаться на территории РФ. Министерство образования и науки намерено обратиться к экспертам по вооруженному обеспечению ВСУ.



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