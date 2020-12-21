Танец в TikTok под "Вороваек": в Харькове оскандалились студентки университета МВД

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Таисия Ерохина
Сеть взорвало
видео украинских студенток, которые опубликовали в TikTok ролик с танцем.
Девушки в форме курсантов танцуют под хит российской группы "Воровайки" в стиле
шансон.
Фото из открытых источников
"Я хорошая такая
маменькина деточка,
Просто вся в
татуировках милая студенточка,
Наколочки-наколочки,
гоп татуировочки", — именно эти строки вдохновили девушек на их танец.
Видео изначально появилось в ТікТок, а позже разошлось по Сети.
Как позже
выяснилось, "героями" видео оказались студентки Харьковского национального
университета внутренних дел.
Отметим, что "Знания.
Закон. Честь" — слоган данного вуза.
Добавим, что "Воровайки" – женская группа, которая исполняет песни в жанре русского шансона. В декабре 2019 года коллективу запретили въезд в Украину на три года. Тогда россияне планировали концерты на территории нашей страны. Но департамент защиты национальной государственности СБУ принял решение о запрете из-за их видео на песню "Хохлы".
Напомним, Google
опубликовал рейтинг самых популярных клипов 2020 года на YouTube, которые
собрали наибольшее количество просмотров в Украине. Оказывается, что украинская
аудитория этого года предпочла
российских исполнителей.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", на одной из
страниц учебника по "Защите Отечества" для 10 класса обнаружили, что украинские военные изображены в экипировке, которая может изготавливаться на
территории РФ. Министерство
образования и науки намерено обратиться к экспертам по вооруженному
обеспечению ВСУ.
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