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Считают ли украинцы себя счастливыми людьми - опрос

Большая часть украинцев считает себя счастливыми людьми

сегодня, 12:51
Автор:

Мокрик Анастасия

Быть счастливым — значит видеть радость в абсолютно каждом дне, заниматься любимым делом, жить там, где хочется и делать то, что нравится. Украинцы рассказали, счастливы ли они, или же  нет. 

Считают ли украинцы себя счастливыми людьми - опрос

ФОТО: Из открытых источников

С 16 по 25 октября 2020 года аналитики R&B Group провели опрос жителей Украины на тему счастья. Всего было опрошено 1800 человек из разных регионов страны. Каждый респондент был в возрасте от 18 лет и старше.

Так, экспертам удалось выяснить, верят ли в счастье жители страны или нет. Кроме того, украинцы рассказали, относят ли себя к счастливым людям. Согласно данным опроса, в такое понятие как счастье верит 91% людей, а в том, что счастья не существует, убеждены 5%. Сообщается, что в этом году зафиксирован самый высокий показатель за период с 2013 года. То есть, в 2013 в последний раз такое большое количество людей верило в счастье.

На второй вопрос, считают ли люди в Украине себя счастливыми, положительный ответ дали 72% граждан. А 18% заявили, что такими себя вовсе не чувствуют. К слову, практически каждый десятый из опрошенных не смог точно определиться, к какой группе людей он может себя отнести. 

R&B Group также выяснили, что влияет на самооценку счастья людей в стране. Как оказалось, те, кто по возрасту был младше, относили себя чаще всего к категории счастливых людей, а те, что старше, наоборот. Также, чем лучше материальное положение, тем меньше вероятности, что человек скажет, что он несчастлив. То же самое касается и высшего образования. Опрошенные, у которых есть высшее образование, считают себя счастливыми в большинстве случаев, а те у кого нет — наоборот.

Отмечается, что украинцы, относящие себя к категории счастливых людей, уверены, что в следующем году им будет еще лучше, чем в этом. А те, кто назвал себя несчастливыми, говорят, что через год, вероятно, им станет еще хуже жить.

В сравнении с результатами подобного опроса, проведенного по всему миру, можно уверено заявить, что Украина входит в лидирующую 10-ку. Ей удалось опередить такие страны как Италия, США, Польша и Россия, набрав 72% людей, считающих себя счастливыми. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, как украинцы называли своих детей в 2020 году, а также о том, сколько работодателей готовы повысить зарплаты сотрудникам в 2021 году.



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Источник: http://rb.com.ua/blog/schaste-ukraincev-v-2020-godu/
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