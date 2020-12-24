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Сколько работодателей готовы повысить зарплаты сотрудникам в 2021 году - опрос

Оставить размер зарплат без изменений решает каждая пятая компания

сегодня, 13:39
Автор:

Елизавета Черных

Аналитики провели исследование и выяснили, готовы ли работодатели поднимать зарплаты своим сотрудникам в 2021 году. В ходе опроса выяснилось, что четверть руководителей компании планируют повышать заработные платы подчиненным с нового года, при этом каждая пятая компания решает оставить размер оклада неизменным. 

Сколько работодателей готовы повысить зарплаты сотрудникам в 2021 году - опрос

ФОТО: Из открытых источников

Более того, 1,5% опрошенных компаний собираются наоборот уменьшать размер заработных плат сотрудников, а практически половина еще не определилась с этим вопросом. Сообщается, что аналитики опросили более 300 украинских работодателей. Опрос проходил на одном из самых популярных порталов по поиску работы. 

Напомним, что с 1 января минимальная зарплата в Украине вырастет на 20% – до 6 тысяч гривен, а второе повышение (до 6500 грн) ко второму чтению перенесли с 1 июля на 1 декабря.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что менеджерам компании "Нафтогаз" поднимут зарплату, утвердив финансовый план государственной компании на следующий год. Теперь члены правления будут получать на 56% больше. Так решил Кабинет министров Украины. Согласно расчетам в документе, финплан Нафтогаза утвердили  с чистой прибылью в 11,489 млрд гривен. Государство должно получить  от деятельности компании, в которой является держателем акций,  58,113 млрд гривен.

Также мы рассказывали о том, сколько на самом деле зарабатывают главные антикоррупционеры страны. Издание "Комментарии" узнало заработные платы за ноябрь руководителей антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины, Национального агентства по вопросам предотвращении коррупции и Высшего антикоррупционного суда Украины. 





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Источник: https://tsn.ua/groshi/analitiki-opitali-ukrayinskih-robotodavciv-skilki-z-nih-gotovi-pidvischiti-spivrobitnikam-zarplatu-v-2021-roci-1694419.html?fbclid=IwAR0Aq-YN1Jyf3HLV4H9gPmWGgBXyQrUeqgfHRAXqRax_015Zaq-YzzANL4k
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