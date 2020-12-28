Янык и Лимон: как украинцы называли своих детей в 2020 году

В последнее время стало модным давать детям при рождении очень редкие и необычные имена, чтобы как-то выделить их на фоне других. Украинцы в этом году подходили к этому вопросу очень креативно и оригинально.

как украинцы называли детей в 2020 году (фото из открытых источников)

Министерство юстиции Украины опубликовало список редких имен, которые были зарегистрированы в этом году.

Самыми необычными именами среди мальчиков оказались Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц и Парижан. А среди девочек встречались такие имена, как Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Цветок, Шанель, Нева.

Но все большинство родителей придерживались более привычных и традиционных имен. В 2020 году в Украине появилось больше Артемов, Андреем, Данилов и Дмитров, а самыми популярными женскими именами стали Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия и Виктория.

Согласно информации издания "Сегодня", заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук рассказала, что никаких ограничений на присвоение ребенку имени нет. Каждый родитель вправе сам выбирать какое имя малышу он хочет дать. Если он хочет назвать его Z148, то он имеет на это полное право.

Напомним, что в этом году у американского миллиардера Илона Маска родился шестой ребенок, которому он дал необычное имя. Новорожденного сына, которого ему подарила певица Граймс, предприниматель назвал X Æ A A-Xii, которое читается "Экс Эш Эй Твелв". При этом, каждая буква его имени имеет особое значение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что женщина "подставила" свою дочь, назвав ее эфиопским именем, которое оказалось оскорбительным.

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