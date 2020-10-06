kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.10.2020

BTC/USD

10704.31

ETH/USD

348.54

LTC/USD

47.29

НБУ 06.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.68

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество юмор Девушка «подставила» свою дочь, назвав ее оскорбительным эфиопским именем
commentss НОВОСТИ Все новости

Девушка «подставила» свою дочь, назвав ее оскорбительным эфиопским именем

Правду девушка узнала через несколько лет

сегодня, 17:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие родители дают своим детям необычные имена, чтобы с самого детства сделать их особенными. Правда, не все задумываются над тем, как ребенку потом с этим именем жить. Такая история приключилась с одной женщиной, которая несколько лет прожила в Эфиопии, где ей дали второе имя, которым она в будущем назвала свою дочь. Однако, через время женщина узнала его истинное значение и была шокирована. 

Девушка «подставила» свою дочь, назвав ее оскорбительным эфиопским именем

Жительница Эфиопии | pixabay.com

Этой историей поделился на сайте Reddit один парень, который и объяснил девушке, как переводится имя ее дочери, передает издание Apostrophe. В прошлом месяце он приехал к своей подруге и познакомился с женщиной, которая пришла к ним в гости со своей дочерью. Во время беседы она узнала, что парень эфиоп и сильно обрадовалась, рассказав, что несколько лет прожила в Эфиопии, и там ей дали второе имя "Йема Йимечи", что в переводе означает "возлюбленная". Женщина призналась, что оно так сильно ей понравилось, что она так назвала свою маленькую дочь.

Парень смутился и объяснил ей, что на самом деле это имя означает не "возлюбленная", как ей казалось, а "глупая/неудобная", в зависимости от контекста. Женщина отказалась в это верить и очень разозлилась. Парень написал эту историю на сайте, чтобы спросить людей, правильно ли он поступил, раскрыв ей правду и многие пользователи его поддержали. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в честь какого голливудского актера чаще всего называют детей.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости