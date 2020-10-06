Девушка «подставила» свою дочь, назвав ее оскорбительным эфиопским именем

Многие родители дают своим детям необычные имена, чтобы с самого детства сделать их особенными. Правда, не все задумываются над тем, как ребенку потом с этим именем жить. Такая история приключилась с одной женщиной, которая несколько лет прожила в Эфиопии, где ей дали второе имя, которым она в будущем назвала свою дочь. Однако, через время женщина узнала его истинное значение и была шокирована.

Жительница Эфиопии | pixabay.com

Этой историей поделился на сайте Reddit один парень, который и объяснил девушке, как переводится имя ее дочери, передает издание Apostrophe. В прошлом месяце он приехал к своей подруге и познакомился с женщиной, которая пришла к ним в гости со своей дочерью. Во время беседы она узнала, что парень эфиоп и сильно обрадовалась, рассказав, что несколько лет прожила в Эфиопии, и там ей дали второе имя "Йема Йимечи", что в переводе означает "возлюбленная". Женщина призналась, что оно так сильно ей понравилось, что она так назвала свою маленькую дочь.

Парень смутился и объяснил ей, что на самом деле это имя означает не "возлюбленная", как ей казалось, а "глупая/неудобная", в зависимости от контекста. Женщина отказалась в это верить и очень разозлилась. Парень написал эту историю на сайте, чтобы спросить людей, правильно ли он поступил, раскрыв ей правду и многие пользователи его поддержали.

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