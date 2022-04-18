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СБУ обнародовали обращение Медведчука (Видео)

Медведчук обратился к Путину с просьбой обменять его на марупольцев

сегодня, 13:18
Автор:

Козлова Альбіна
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СБУ обнародовали обращение Медведчука (Видео)

Виктор Медведчук, фото СБУ

Задержанный украинскими правоохранителями олигарх и нардеп Виктор Медведчук обратился к политическому руководству Украины и РФ. Об этом сообщили в Службе безопасности.

В обращении Медведчук заявил, что готов к обмену и просит обменять его на находящихся в осаде защитников и мирных жителей Мариуполя. Ведь оккупанты не дают открыть гуманитарные коридоры для вывоза украинской стороной раненых, детей и гражданских с территории города.

В настоящее время на территории Мариуполя находятся военные полка "Азов" и 36-й бригады морской пехоты, а также около 120 тысяч граждан. Многие украинцы оккупанты уже принудительно вывезли в Россию. Сейчас в городе гуманитарная катастрофа – нет пищи, воды, медикаментов. Из-за постоянных обстрелов многие получили ранения, но они не имеют возможности получить медицинскую помощь.

Как сообщал портал "Комментарии", президент ранее, в день задержания олигарха предлагал РФ Медведчука обменять на украинских парней и девушек, которые находятся в российском плену. 12 апреля сотрудники Службы безопасности задержали Виктора Медведчука. Фото находящегося под следствием олигарха в наручниках и камуфляже облетело все соцсети.

Ранее охранник олигарха Андрей дал свидетельство о событиях накануне войны и о бегстве в россию, которое планировали Медведчук с женой. Помочь нардепу должны были работники ФСБ россии, тайно вывезши его за пределы нашего государства. Охранник слышал в разговорах Медведчука и Марченко, что помочь в бегстве олигарха должны сотрудники спецслужбы страны-агрессора. Планировалось вывезти Медведчука в Приднестровье, а оттуда в рф.


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