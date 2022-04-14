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ФСБ не спасло: как Медведчук планировал побег из Украины

Медведчука задержали СБУ, когда он скрывался с Киевщины

сегодня, 08:54
Автор:

Козлова Альбіна
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ФСБ не спасло: как Медведчук планировал побег из Украины

фото СБУ

СБУ также задержала охранника олигарха, служившего у него 20 лет. Андрей работал в управлении госохраны, там познакомился с нардепом и осуществлял его личную охрану. После увольнения из госслужбы продолжил работать охранником у Медведчука.

Мужчина дал свидетельство о событиях накануне войны и о бегстве в россию, которое планировали Медведчук с женой. Помочь нардепу должны были работники ФСБ россии, тайно вывезши его за пределы нашего государства.

По словам охранника, Медведчук скрылся из своего дома еще 23 февраля ночью. Выехав на авто с двумя охранниками, они пересели в другой автомобиль и поехали в дом. Там олигарх прятался все время. По легенде этот дом вроде бы арендовали итальянцы.

Охранник слышал в разговорах Медведчука и Марченко, что помочь в бегстве олигарха должны сотрудники спецслужбы страны-агрессора. Планировалось вывезти Медведчука в Приднестровье, а оттуда в рф. Вариант выезда через Беларусь тоже рассматривался, но, по свидетельству охранника, его отвергли из-за того, что границы с Беларусью и россией закрыты.

Вечером, когда готовился побег, Медведчук сказал, что за ним придут военные. Двое мужчин принесли камуфляж и балаклаву ему для маскировки. Олигарх вышел с ними и сел в автомобиль, дальнейшего маршрута движения охранник не знает. Уже на границах Киевской области автомобиль с нардепом был остановлен, а нардеп задержан. План сбежать в Москву ему не удалось реализовать.

Теперь Медведчук находится под стражей. Сотрудники Службы безопасности Украины собирают показания его окружения и все необходимые материалы. Следствие по делу продолжается.

Как сообщал портал "Комментарии", в Офисе президента рассказали, что будет дальше с Медведчуком. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что после решения суда по поводу задержанного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука его судьбу будет решать президент Украины Владимир Зеленский.


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Источник: https://t.me/SBUkr
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