ФСБ не спасло: как Медведчук планировал побег из Украины

фото СБУ

СБУ также задержала охранника олигарха, служившего у него 20 лет. Андрей работал в управлении госохраны, там познакомился с нардепом и осуществлял его личную охрану. После увольнения из госслужбы продолжил работать охранником у Медведчука.

Мужчина дал свидетельство о событиях накануне войны и о бегстве в россию, которое планировали Медведчук с женой. Помочь нардепу должны были работники ФСБ россии, тайно вывезши его за пределы нашего государства.



По словам охранника, Медведчук скрылся из своего дома еще 23 февраля ночью. Выехав на авто с двумя охранниками, они пересели в другой автомобиль и поехали в дом. Там олигарх прятался все время. По легенде этот дом вроде бы арендовали итальянцы.

Охранник слышал в разговорах Медведчука и Марченко, что помочь в бегстве олигарха должны сотрудники спецслужбы страны-агрессора. Планировалось вывезти Медведчука в Приднестровье, а оттуда в рф. Вариант выезда через Беларусь тоже рассматривался, но, по свидетельству охранника, его отвергли из-за того, что границы с Беларусью и россией закрыты.



Вечером, когда готовился побег, Медведчук сказал, что за ним придут военные. Двое мужчин принесли камуфляж и балаклаву ему для маскировки. Олигарх вышел с ними и сел в автомобиль, дальнейшего маршрута движения охранник не знает. Уже на границах Киевской области автомобиль с нардепом был остановлен, а нардеп задержан. План сбежать в Москву ему не удалось реализовать.

Теперь Медведчук находится под стражей. Сотрудники Службы безопасности Украины собирают показания его окружения и все необходимые материалы. Следствие по делу продолжается.

Как сообщал портал "Комментарии", в Офисе президента рассказали, что будет дальше с Медведчуком. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что после решения суда по поводу задержанного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука его судьбу будет решать президент Украины Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!