Президент предложил обменять Медведчука на находящихся в плену украинцев

12 апреля сотрудники Службы безопасности задержали Виктора Медведчука. Фото находящегося под следствием олигарха в наручниках и камуфляже облетело все соцсети. Прокомментировал задержание Владимир Зеленский во время видеообращения.



Задержанный нардеп, фото Офиса президента

"Символично, что в День космонавтики был задержан Медведчук. Он прятался 48 дней, а вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Считаю особенно циничным с его стороны использовать военный камуфляж, пытался так замаскироваться. Если Медведчук сам выбрал для себя военную форму он подпадает под правила военного времени. Предлагаю РФ обменять этого вашего парня на украинских парней и девушек, которые находятся в российском плену. Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность", — подчеркнул президент, отмечая, что даже бывший олигарх задержан, а потому российским преступникам не укрыться от правосудия и наказания за их многочисленные преступления против украинцев

Также глава государства подчеркнул, что мир должен реагировать превентивно, учитывая факт применения химического вещества против защитников Мариуполя, поскольку после применения российской армией оружия массового поражения, реакция в след уже ничего не изменит и будет выглядеть только как унижение для демократического мира.

"Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности, следователей и контрразведчиков украинской спецслужбы, которые, выполняя поручения Президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе", — отметил Глава СБУ Иван Баканов.

Ранее мы сообщали, что стало известно о задержании олигарха и народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы — При жизни" Виктора Медведчука.

Как сообщал портал, на территории Украины правоохранители продолжают задерживать работающих на врага диверсантов. Завербованные обязуются передавать российским оккупантам передвижение украинских войск, количество и месторасположение позиций территориальной обороны и т.д.



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