СБУ - 29: когда иллюзии власти превратятся в реальные реформы сектора безопасности

Сегодня, 25 марта, Служба безопасности Украины отмечает 29-годовщину существования. Какие важные реформы должны пройти в СБУ, чтобы ее работа стала эффективнее? На этот вопрос порталу "Комментарии" ответили эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"СБУ точно не должна использоваться в политических целях"

Экс-заместитель министра МВД и председателя СБУ, бывший губернатор Закапатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль считает, что бравурных завлений от СБУ куда больше, чем реальных побед.

"Та же нынешняя ситуация с якобы раскрытием ЧВК Семенченко-Шевченко, по моему мнению, может закончиться, как и громкое дело о том, как экс-нардеп, Герой Украины Надежда Савченко вместе с экс-руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном якобы готовились обстрелять или взорвать Раду, попытаться свергнуть конституционный строй и захватить власть. Чем закончилось? Ничем. Я не видел и не вижу приговоров по громких делам, которые с помпой открывала СБУ. Как не вижу и реального реформирования Службы", — признался Геннадий Москаль.

Он считает, что СБУ должна перестать быть частью ВСУ, отказавшись от военных званий. Также, по мнению Геннадия Москаля, остаться в Службе должны только контрразведка, подразделения, которые стоят на защите нацбезопасности (по защите Конституции), а также – по борьбе с терроризмом.

"И уж точно СБУ не должна использоваться в политических целях, — уверен Геннадий Москаль. — Независимо от смены президента, профессионалы должны оставаться на своих местах. А у нас – что ни смена президента, то кадровая чехарда в СБУ".

Мы видим имитацию реформы, как и любое действие, совершаемое "зеленой властью" полтора года

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев напоминает, что реформа СБУ должна была состояться в 2014 году. Но, к сожалению, воз и ныне там.

"Война принесла новые вызовы и старая советская модель, которую применили с момента восстановления независимости, не могла противостоять новейшим угрозам, — поясняет эксперт. — Яркий пример реформы сектора безопасности был после теракта в США, когда упали Башни-близнецы. К сожалению, сейчас мы видим, что "слуги народа" вместо эффективной реформы хотят создать иллюзию, которая не усиливает спецслужбу, а просто убирает несколько пунктов из закона и добавляет несколько других. На этом реформу можно считать, с их точки зрения, завершенной. Усиления противодействия терроризму нет, мощного аналитического центра нет, департамент защиты национальной государственности не расширил полномочия… Я уже не говорю о контрразведке, которая осталась с теми же полномочиями, а также о противодействии в информационной сфере, в котором мы отстаем с 2014 года".

По словам Семена Кабакаева, мы видим имитацию реформы, как и любое действие, совершаемое "зеленой властью" полтора года.

"Главный провал Службы — это неспособность противостоять МВД, которое лоббирует ослабление функций СБУ в Офисе президента. Победы — это успешные операции на фронте и в середине государства, которые освещались в СМИ. В том числе похищение российских солдат на Донбассе", — отмечает координатор "СтопТеррор".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что СБУ ликвидировала "ботоферму", которая финансировалась РФ.

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