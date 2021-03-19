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СБУ ликвидировала "ботоферму", которая финансировалась РФ

Исполнители действовали в интересах третьих лиц, которые поддерживали гибридную войну России против Украины

сегодня, 11:59
Автор:

Елизавета Черных

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность "ботофермы", которую финансировала Российская Федерация. Исполнители размещали ложную информацию об Украине, а общее количество фейковых аккаунтов составляла более пяти тысяч. Данную информацию обнародовала пресс-служба правоохранительного ведомства. 

СБУ ликвидировала "ботоферму", которая финансировалась РФ

СБУ ликвидировала "ботоферму", которая финансировалась РФ - фото: Служба безопасности Украины

Оперативным сотрудникам удалось определить, что злоумышленники разместили оборудование на съемной квартире в Киеве. Специализированные комплексы использовались для создания и продвижения ботов в соцсетях для распространения фейковых данных в обществе. 

Сообщается, что исполнители действовали в интересах третьих лиц, которые поддерживали гибридную войну России против Украины, а для организации схем использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи. 

В ходе оперативных действий, сотрудники СБУ изъяли у злоумышленников компьютерную технику, телекоммуникационное оборудование, а также трех тысяч сим-карт. Следствие продолжается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пресс-центр Службы безопасности обнародовал подборку наиболее резонансных событий, которые произошли в Украине в феврале 2021 года. В частности, сотрудники СБУ объявили о подозрении блогеру Анатолию Шарию, которого подозревают в государственной измене. 25 февраля он во второй раз не появился на допросе, в результате чего был объявлен в государственный розыск. Правоохранительное ведомство также разоблачило агентурную сеть спецслужб Кремля, которые дестабилизировали ситуацию в Украине через Telegram-каналы. В ее состав входили одесситы и харьковчане, которые являлись активистами так называемой "русской весны". 







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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-likviduvala-botofermu-yaka-finansuvalas-z-krainyahresora
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