Саудовская Аравия отправила Украине 3 грузовых самолета: что на борту

Королевство Саудовская Аравия отправило в Украину гуманитарную помощь на сумму 100 миллионов долларов США. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Саудовская Аравия. Фото: из открытых источников

"Саудовская Аравия отправила 3 самолета гуманитарной помощи Украине. Это произошло в рамках программы на $100 млн", – написал Андрей Ермак.

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В частности, среди помощи – 135 мощных генераторов от 20 до 400 кВт, теплые одеяла, средства гигиены. Они будут распределены в шести регионах для реагирования на насущные потребности тысяч людей.

"Мы очень благодарны Саудовской Аравии за поддержку Украины. Эта гуманитарная помощь является свидетельством солидарности и поддержки, которая существует между нашими государствами", — рассказал Андрей Ермак.

Стоит отметить, на прошлой неделе в Украине впервые на высоком уровне побывала делегация Саудовской Аравии во главе с министром иностранных дел Королевства. Состоялись встречи и переговоры на высшем уровне, было подписано два документа, которые формализуют предоставление нашей стране пакета гуманитарной помощи в размере 400 млн долл. (гуманитарная помощь на 100 млн долл. и нефтепродукты на 300 млн долл). Эксперты рассказали изданию "Комментарии" об экономической ценности данного визита.

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