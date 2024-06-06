Саммит мира в Швейцарии: Венгрия определилась, будет ли принимать участие

Венгрия будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня. Страна будет представлена на мероприятии на уровне министра иностранных дел. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

"Причина нашего участия в том, что мы абсолютно на стороне мира, а потому мы принимаем участие во всех мероприятиях, где мир стоит на повестке дня", – отметил венгерский министр.

Отвечая на вопросы журналиста, он сообщил, что Венгрия будет представлена на конференции на уровне министра иностранных дел.

"Мы уважаем мирные усилия Швейцарии, мы будем участвовать на уровне министра иностранных дел", — добавил он, также отметив, что говорить о мире всегда полезно.

В то же время Петер Сийярто высказался и об отсутствии России на Саммите.

"Мы считаем, что реальные результаты можно ожидать, если все будут за столом переговоров", — констатировал министр.

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