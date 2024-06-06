Саммит мира в Швейцарии: Венгрия определилась, будет ли принимать участие

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Кравцев Сергей
Венгрия будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня. Страна будет представлена на мероприятии на уровне министра иностранных дел. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Петер Сийярто Фото: из открытых источников
Отвечая на вопросы журналиста, он сообщил, что Венгрия будет представлена на конференции на уровне министра иностранных дел.
В то же время Петер Сийярто высказался и об отсутствии России на Саммите.
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