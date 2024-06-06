Не так все ожидалось: какое решение Саммита мира продавливают Швейцария и страны Глобального Юга

Под давлением Швейцарии и стран Глобального Юга в проект решения Саммита мира внесли невыгодные Украине поправки, которые угрожают безальтернативному статусу формулы мира президента Владимира Зеленского и открывают путь к другим мирным инициативам. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УП", ссылаясь документ по итогам саммита, который якобы уже разослали в столицы стран участниц мероприятия.

Саммит мира. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что решение саммита, если оно будет одобрено в редакции, с которой имели возможность ознакомиться некоторые СМИ, точно не будет отвечать украинским амбициям.

Швейцария, которая стала страной-хозяйкой проведения саммита, учла в проекте решения предложения ключевых участников, но и сама добавила несколько неприемлемых Киеву правок, и разослала то, что получилось, в столицы государств-участников для окончательной процедуры согласования перед тем.

По информации УП, этот документ "полностью разрушает идею Саммита мира". Но Украина под давлением Берна и других стран отказалась от собственных планов.

"Ключевое изменение – это то, что „мирный план Зеленского" перестал быть безальтернативным или даже ключевым документом для урегулирования войны", – говорится в статье.

Теперь речь идет о том, что участники саммита основываются на "украинской формуле мира и других мирных предложениях", без особой роли любой из них. Таким образом инициативы вроде китайской, отдельные позиции которой напоминали формулу капитуляции Украины, получают ровно такую же легитимность, как и украинский "мирный план".

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