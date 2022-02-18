Самая тяжелая в мире: в Израиле вырастили гигантскую клубнику (ФОТО)

В Израиле вырастили огромную клубнику. Об этом пишет издание ТСН.

В Израиле вырастили гигантскую клубнику. Фото из открытых источников

Сообщается, что в Израиле вырастили клубнику, которая попала в Книгу рекордов Гинесса, как самая тяжёлая в мире. Весит такая ягода целых 290 граммов, а из-за своего размера едва помещается в руку.

В материале указывается, что клубника-рекордсменка была выращена семьей фермеров, которая владеет собственной плантацией. Когда хозяева впервые взяли в руки гигантскую ягоду, они заподозрили, что вырастили самую тяжелую клубнику в мире.

В Сети фермеры нашли предыдущий рекорд и подали заявку на официальном сайте. Вскоре их догадки были подтверждены представителями Книги рекордов Гинесса.

Фото: ТСН

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