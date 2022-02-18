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Самая тяжелая в мире: в Израиле вырастили гигантскую клубнику (ФОТО)

Клубника-рекордсменка была выращена семьей фермеров из Израиля

сегодня, 11:54
Автор:

Денис Подставной
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В Израиле вырастили огромную клубнику. Об этом пишет издание ТСН. 

Самая тяжелая в мире: в Израиле вырастили гигантскую клубнику (ФОТО)

В Израиле вырастили гигантскую клубнику. Фото из открытых источников

Сообщается, что в Израиле вырастили клубнику, которая попала в Книгу рекордов Гинесса, как самая тяжёлая в мире. Весит такая ягода целых 290 граммов, а из-за своего размера едва помещается в руку. 

В материале указывается, что клубника-рекордсменка была выращена семьей фермеров, которая владеет собственной плантацией. Когда хозяева впервые взяли в руки гигантскую ягоду, они заподозрили, что вырастили самую тяжелую клубнику в мире. 

В Сети фермеры нашли предыдущий рекорд и подали заявку на официальном сайте. Вскоре их догадки были подтверждены представителями Книги рекордов Гинесса. 

Самая тяжелая в мире: в Израиле вырастили гигантскую клубнику (ФОТО) - фото 2

Фото: ТСН 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что одессит запечатлел над морем редкое оптическое явление, которое возникает во время заката или восхода солнца. На опубликованных в Сети кадрах можно заметить яркую зелёную вспышку. Читайте об этом в нашей статье. 

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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/yagoda-edva-pomeschaetsya-v-ladon-klubnika-iz-izrailya-popala-v-knigu-rekordov-ginnesa-1980619.html
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