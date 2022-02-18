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Новый рекорд: сколько украинцев поддерживает вступление Украины в НАТО

Как и в отношении НАТО, уровень поддержки вступления в ЕС за последние два месяца вырос и достиг наивысшего в истории исследований с 2013 года показателя.

сегодня, 07:28 comments2348
Автор:

Кравцев Сергей
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За последние 8 лет в Украине социологи зафиксировали среди населения самую высокую поддержку вступления в НАТО. 62% наших соотечественников хотели бы, чтобы Украина присоединилась к Альянсу, негативно к этой идеи относятся 30%. Как передает портал "Комментарии", к таким выводам можно прийти после анализа опроса социологической группы "Рейтинг". Опрос проводился 16-17 февраля 2022 года.

Новый рекорд: сколько украинцев поддерживает вступление Украины в НАТО

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Социологи отмечают, что увеличение уровня поддержки вступления Украины в НАТО особенно ярко начало наблюдаться за последние пару месяцев. Фактически, когда началось открытое обсуждение возможного российского вторжения в Украину. Украины именно в НАТО увидели спасение и поддержку от агрессивных действий восточного соседа. 

Интересно, что еще в конце 2021 года членство Украины в Североатлантическом альянсе приветствовало 55-58%. 

Аналитики отмечают, что, если сравнить результаты опросов по данной инициативе, начиная с 2014-го года, то сейчас отмечается самый высокий уровень поддержки стремления Украины стать членом НАТО. 

Социологи отмечают, что вступление в ЕС поддерживает еще больше наших соотечественников, а именно – 68%. Против присоединения к ЕС – 24%. Желание украинцев, чтобы Украина стала членом Евросоюза также увеличилось за поседение 2 месяца. Оно сейчас вышло на самые пиковые показатели в процентном соотношении, начиная с 2013-го года.

Если говорить о том, где больше всего проживает в Украине сторонников НАТО и ЕС, то это, конечно же, Запад и Центр. Меньше поддерживают инициативу интеграции Украины в западные структуры на Юге и Востоке.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Зеленский обижается на некоторые страны-члены НАТО из-за их саботажа решение о присоединении Украины к Альянсу.



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Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/dinamika_vneshnepoliticheskih_orientaciy_16-17_fevralya_2022.html
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