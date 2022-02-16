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Возле Чернобыля запечатлели уникальное животное: как оно выглядит (ФОТО)

Косулю кремового цвета сфотографировал сотрудник Чернобыльского заповедника

сегодня, 17:30
Автор:

Денис Подставной
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Около Чернобыля было замечено уникальное животное. Об этом пишет издание ТСН. 

Возле Чернобыля запечатлели уникальное животное: как оно выглядит (ФОТО)

Фотограф запечатлел косулю около Чернобыля

Как стало известно, сотрудник Чернобыльского заповедника повстречал около Чернобыля косулю кремового цвета. Своей фотографией он поделился в социальной сети Facebook. 

"Вот такой кремовый экземпляр косули встретился мне сегодня", — подписал фотографию Сергей Домашевский. 

Для справки: Европейская косуля или дикая коза, или просто косуля является животным из семейства оленевых. В дикой природе продолжительность жизни составляет около двух лет. 

Возле Чернобыля запечатлели уникальное животное: как оно выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: facebook.com/domashevsky

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у острова Южный исследователи поймали редкую рыбу. Ею является акула-призрак, которая обитает на большой глубине. Новорожденного детеныша обнаружили случайно. Ученые показали, как выглядит эта редкая рыба. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что у берега одного из австралийских городов произошло нападение крупной акулы на человека. По данным СМИ, животное разорвало человека и тот погиб от полученных травм. Всё это происходило на глазах у очевидцев. Место, где случилась трагедия является популярным среди рыбаков. Близлежащие пляжи были закрыты, а их патрулированием в поисках акул занимаются спасатели. 

Читайте также о том, что в Украине злоумышленники начали активно взламывать аккаунты в социальной сети Facebook. За фишинговой атакой, по данным правительственной команды, стоит группа TeamLucernaRD, которая таким образом взламывает и похищает данные пользователей Facebook. Что нужно знать. 


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Источник: https://www.facebook.com/domashevsky/posts/6867576343312958
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