Возле Чернобыля запечатлели уникальное животное: как оно выглядит (ФОТО)

Около Чернобыля было замечено уникальное животное. Об этом пишет издание ТСН.

Фотограф запечатлел косулю около Чернобыля

Как стало известно, сотрудник Чернобыльского заповедника повстречал около Чернобыля косулю кремового цвета. Своей фотографией он поделился в социальной сети Facebook.

"Вот такой кремовый экземпляр косули встретился мне сегодня", — подписал фотографию Сергей Домашевский.

Для справки: Европейская косуля или дикая коза, или просто косуля является животным из семейства оленевых. В дикой природе продолжительность жизни составляет около двух лет.





Фото: facebook.com/domashevsky

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у острова Южный исследователи поймали редкую рыбу. Ею является акула-призрак, которая обитает на большой глубине. Новорожденного детеныша обнаружили случайно. Ученые показали, как выглядит эта редкая рыба.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что у берега одного из австралийских городов произошло нападение крупной акулы на человека. По данным СМИ, животное разорвало человека и тот погиб от полученных травм. Всё это происходило на глазах у очевидцев. Место, где случилась трагедия является популярным среди рыбаков. Близлежащие пляжи были закрыты, а их патрулированием в поисках акул занимаются спасатели.

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