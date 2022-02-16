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В Украине злоумышленники начали активно взламывать аккаунты в Facebook: что важно знать

За фишинговой атакой, по данным правительственной команды, стоит группа TeamLucernaRD, которая таким образом взламывает и похищает данные пользователей Facebook

сегодня, 16:45
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Украине злоумышленники начали активно взламывать аккаунты в Facebook: что важно знать

В Украине взламывают страницы в Facebook. Фото из открытых источников

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA сообщает о фишинговой атаке на страницы Facebook украинцев. Злоумышленники действуют следующим образом – рассылают в Facebook сообщения, с помощью которых получают доступ к аутентификационным данным пользователей этой социальной сети. Об этом сообщили на странице CERT-UA в Facebook, передает портал "Комментарии".

Как рассказали в CERT-UA, эксперты команды заметили массовую рассылку подозрительных ссылок. После проведенной проверки, специалисты пришли к выводу, что данная активность осуществляется неустановленной группой лиц, именующих себя TeamLucernaRD. Они преследуют цель — похищение аутентификационных данных пользователей Facebook. При этом данная группа хакеров не имеет отношения к кибератакам на банки и государственные сайты Украины 15 февраля.

"Призываем не переходить по подозрительным ссылкам и использовать мультифакторную аутентификацию", — отмечают в CERT-UA.


Подозрительные ссылки могут выглядеть так: hxxps://rwi2v[.]eu/Q2llT5wJ

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в укранских чиновников нет сомнений в том, что за последней кибератакой на Украину, могла стоять Российская Федерация. В частности, правоохранители оценив масштаб атаки, заявили, что ее стоимость может стоить миллионы долларов, поэтому за ней не может стоять один независимый хакер. Об этом на совместном брифинге Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и НБУ заявили чиновники.

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Источник: https://www.facebook.com/UACERT/posts/307433441415921
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