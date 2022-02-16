Стало известно, кто мог заказать кибератаку на Украину

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Людмила Слободенюк
Украинские чиновники не сомневаются в том, что за последней кибератакой на Украине могла стоять Российская Федерация. В частности, правоохранители оценив масштаб атаки, заявили, что ее стоимость может стоить миллионы долларов на черном рынке, поэтому за ней не может стоять один независимый хакер. Об этом на совместном брифинге Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и НБУ заявили чиновники, передает портал "Комментарии".
Кибератака на банки и сайты. Фото из открытых источников
Напомним, 15 февраля хакеры совершили мощную DDOS-атаку на ряд порталов госучреждений Украины. В частности, на официальные сайты Минобороны и ВСУ. Также пострадали Сбербанк, ПриватБанк и портал Дия. Вечером работу ресурсов возобновили.
По словам специалиста по кибербезопасности СНБО, на сегодняшний день нет ни одной информационной системы, в которую невозможно вмешаться. Поэтому это вопрос только желания и времени. И пример кибератак на США это тоже подтверждает. Однако система кибербезопасности Украины значительно сильнее, чем еще два года назад.
Михаил Федоров, министр цифровой трансформации заверил, что кибератака никак не угрожала безопасности данных украинцев.
Как сообщили в НБУ, никаких убытков, в том числе финансовых, эта атака банковской системе не нанесла. Хотя атака на Ощадбанк продолжилась и сегодня.
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