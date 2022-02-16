Стало известно, кто мог заказать кибератаку на Украину

Украинские чиновники не сомневаются в том, что за последней кибератакой на Украине могла стоять Российская Федерация. В частности, правоохранители оценив масштаб атаки, заявили, что ее стоимость может стоить миллионы долларов на черном рынке, поэтому за ней не может стоять один независимый хакер. Об этом на совместном брифинге Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и НБУ заявили чиновники, передает портал "Комментарии".

Кибератака на банки и сайты. Фото из открытых источников

Напомним, 15 февраля хакеры совершили мощную DDOS-атаку на ряд порталов госучреждений Украины. В частности, на официальные сайты Минобороны и ВСУ. Также пострадали Сбербанк, ПриватБанк и портал Дия. Вечером работу ресурсов возобновили.

По словам специалиста по кибербезопасности СНБО, на сегодняшний день нет ни одной информационной системы, в которую невозможно вмешаться. Поэтому это вопрос только желания и времени. И пример кибератак на США это тоже подтверждает. Однако система кибербезопасности Украины значительно сильнее, чем еще два года назад.

"Если раньше главной целью кибератак было получение специальной информации разведывательного характера, персональных данных граждан, которую могли как-то скрыто использоваться в противоправных целях, или выведение из строя объектов критической инфраструктуры, то сегодня кибератаки стали инструментарием специальных информационных операций страны-агрессора. в первую очередь они преследуют манипуляцию обществом, дестабилизацию, дискридитацию органов государственной власти и Украины на международной арене", — рассказала Наталья Ткачук, руководитель службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности Аппарата СНБО Украины.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации заверил, что кибератака никак не угрожала безопасности данных украинцев.

"Начальный вектор — Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро обрезали это направление, но атака вернулась уже из Чехии и Узбекистана. И снова была отбита. Для пользователей "Дия" атака осталась незаметной ", – рассказал министр.

Как сообщили в НБУ, никаких убытков, в том числе финансовых, эта атака банковской системе не нанесла. Хотя атака на Ощадбанк продолжилась и сегодня.

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