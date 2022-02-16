Украина готовится отсоединиться от энергосистемы РФ и Беларуси: в чем главные риски такого решения

В Украине вскоре проведут тест на энергетическую независимость. На три дня страна отсоединится от энергосистемы России и Республики Беларусь (РБ). Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко. Почему это важно? Готова ли к этому Украина? Действительно ли мы так безпроблемно проходим отопительный сезон, как уверяют представители власти? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Линии электропередач. Фото: из открытых источников

Полной синхронизации с европейской системой и физического отсоединения Украины от энергосистемы РФ и РБ следует ожидать в 2023 году

Специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев поясняет:

"В соответствии с планом проведения работ по синхронизации объединенной системы Украины с системой континентальной Европы, наша система должна проработать по 72 часа в изолированном режиме в зимний и летний периоды. По согласованию сторон, первым периодом работы в изолированном режиме были выбраны 24-26 февраля. Это решение было принято после работы над ошибками, которую провел Укрэнерго – по результатам аудита исполнения плана синхронизации. Насколько мне известно, все замечания европейской стороны были учтены. И украинская система готова к проведению испытаний. Нет оснований сомневаться в возможности ее работы в изолированном режиме. Существует резерв надежности, а участники рынка имеют достаточное количество топлива для обеспечения их бесперебойной работы – не только на протяжении 24-26 февраля, но и в любой другой период".

Безусловно, отмечает эксперт, существует еще ряд проблем, которые необходимо решить, чтобы обеспечить соответствие качественных показателей генерируемой и транспортируемой в Украине электроэнергии европейским требованиям. Но эти проблемы, по его словам, вполне решаемы.

"Если испытания пройдут успешно, полной синхронизации с европейской системой и физического отсоединения Украины от энергосистемы РФ и РБ следует ожидать в 2023 году, – продолжает Геннадий Рябцев. – Синхронизация позволит Украине увеличить надежность работы объединенной энергосистемы, экспортировать в Европу относительно дешевую электроэнергию АЭС и импортировать оттуда электроэнергию в пиковые часы ее потребления. Чего нельзя обещать, так это снижения цен".

Что касается прохождения отопительного сезона, то проблемы остались, считает эксперт. Но они, по его мнению, связаны не с объемом запасов энергоносителей, а с нерыночной – в ее европейском понимании – ценой на энергоносители и сниженной надежностью украинской энергосистемы, обусловленной старением оборудования и недостатком высокоманевренных и аккумулирующих мощностей.

Мы вроде как готовы присоединиться к Единой европейской энергосистеме, но не понимаем, что в кризисной ситуации оттуда нам не будут готовы помочь

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук акцентирует, что речь идет всего о трех днях, когда Украина попытается работать вне энергосистемы РФ и РБ.

"И я, честно говоря, не понимаю, почему наши власти носятся с этим, как с писаной торбой, выдавая за некое великое достижение. Это ничего не покажет. Украине, отсоединившись от российской и белорусской энергосистемы, надо хотя бы год поработать в автономно режиме. Тогда станет ясно, можем ли мы самостоятельно обеспечить себя электроэнергией. Но не три дня, и даже не месяц. Особенно в период, когда погода благоприятная. Так что это – скорее демонстрационное действо. В каком-то роде политическое, – отмечает эксперт. – Мол, вот, смотрите, мы можем работать в замкнутом режиме".

Но на самом деле возникает масса вопросов, уверен эксперт.

Как будет обстоять дело в сильные и длительные морозы?

Какая будет необходимость в газе, в угле? Какие будут запасы?

Не возникнет ли необходимость брать аварийную помощь, перетоки?

"А если брать, то у кого? Ведь РФ и РБ будут уже недоступны, – подчеркивает Юрий Корольчук. – У Польши или Венгрии, которые сами брали у нас электроэнергию? У Словакии, которая имеет блоки АЭС и реально нам порой помогает? Но там очень небольшие объемы и перетоки, причем только в ночные периоды. Проблема в том, что мы вроде как готовы присоединиться к Единой европейской энергосистеме. Но, похоже, не понимаем, что в кризисной ситуации оттуда нам не будут готовы помочь по объективным – техническим – причинам".

Комментируя прохождение отопительного сезона, эксперт отметил, что по состоянию на середину февраля, который традиционно считается самым холодным зимним месяцем, можно сказать, что Украине повезло. Зима оказалась достаточно мягкой, зачастую с плюсовой температурой. Что позволило использовать значительно меньше угля, газа, электроэнергии.

"Всё идет к тому, что этот отопительный сезон мы пройдем без проблем. Понятно, что даже в марте могут ударить морозы. И вопрос – выдержит ли такой удар наша энергосистема. Но на данный момент прогноз благоприятный. В январе-феврале ЕС практически не брал газ через Украину. Транзит был минимальный. И, соответственно, мы меньше газа берем из подземных хранилищ, чтобы компенсировать транзит. Такая интересная ситуация. Это нам пока играет на руку. Но понятно, что европейские компании будут довыбирать свой газ из наших ПГХ. Да и транзит там понемногу увеличивается. Но это будет уже позже, – отмечает Юрий Корольчук. – Пока же вывод следующий: мягкая зима помогла нам. Конечно, была сильная нагрузка на АЭС, порой все 15 блоков работали по максимуму. В основном 13-14 были в работе. Что тоже рекорд. Благодаря этому — на данный момент вытянули. Но как будем проходить следующие отопительные сезоны – загадка".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кабмине назвали дату, когда энергосистема будет работать в изолированном режиме.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!