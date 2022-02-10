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Без России и Белоруссии: в Кабмине назвали дату, когда энергосистема будет работать в изолированном режиме

Работа энергосистемы в изолированном режиме состоится с 24 по 26 февраля

сегодня, 18:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинская энергосистема полностью готова протестировать свою работу в изолированном от других соседних энергосистем режиме. Обнародовал это руководитель министерства энергетики Герман Галущенко, проводя брифинг в четверг, 10 февраля этого года, пишет ТСН.

Без России и Белоруссии: в Кабмине назвали дату, когда энергосистема будет работать в изолированном режиме

Энергосистема будет работать в феврале в изолированном режиме (фото из открытых источников)

По его словам, энергосистема нашей страны полностью готова для работы в условиях изолированного режима.

Также чиновник Кабинета Министров сообщил, что работа отечественной энергосистемы в так называемом тестовом режиме планируется на период с 24 по 26 февраля .

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украина планирует отключение от энергосистемы Беларуси и России. Украина хочет в конце этой зимы отключиться на 72 часа от энергосистемы Беларуси и России для тестирования работы системы в изолированном режиме и интеграции в 2023 году с европейской сетью. Как сообщает сайт "Гордон", если назад подключиться к сетям России и Беларуси не получится, у Украины есть достаточный запас мощности для длительной работы в автономном режиме. Согласно двусторонним соглашениям, действующим между национальными операторами, украинская сторона в установленном порядке согласовала свои действия с белорусской стороной.

Также "Комментарии" информировали о веерных отключениях электроэнергии . Шмигаль рассказал, нужно ли волноваться. В Украине с начала отопительного сезона никаких веерных отключений потребителей, то есть отключений, связанных с мерами принудительного снижения потребления, не происходило, — пояснил премьер. Премьер добавил, что отключения электроэнергии в городах или других населенных пунктах на несколько часов происходят только в двух случаях.


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Источник: https://tsn.ua/politika/ukrayina-sprobuye-timchasovo-vid-yednatisya-vid-energosistem-rosiyi-ta-bilorusi-1973944.html
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