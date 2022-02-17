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Над морем в Одессе заметили редкое природное явление: как оно выглядело (ВИДЕО)

Одессит запечатлел зелёный луч

сегодня, 14:43
Автор:

Денис Подставной
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В Одессе запечатлели редкое атмосферное явление. Об этом пишет издание ТСН. 

Над морем в Одессе заметили редкое природное явление: как оно выглядело (ВИДЕО)

Одессит запечатлел редкое природное явление

Как стало известно, над морем в Одессе было замечено редкое явление, которое называют "зеленым лучом". Фотографии события опубликовал в социальной сети Facebook местный житель. 

"Поймал "классический" зеленый луч на море в Одессе, ярко-зеленая вспышка к восходу солнца. Охота удалась!" – пишет Евгений Моргун, ставший свидетелем дан

Для справки: зелёный луч является оптическим явлением, представляющим собой вспышку зелёного цвета в момент исчезновения солнечного диска за горизонтом (обычно морским) или же во время появления его из-за горизонта. Событие можно наблюдать всего несколько секунд. А также оно требует хороших погодных условий. Появление зелёного луча связано с рефракцией солнечных лучей в атмосфере нашей планеты. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в небе над Великобританией заметили облачные "вымя". Они являются облаками необычной формы. Их появление связывают с образованием циклонов. Свидетели данного события сфотографировали небо в необычных облаках и опубликовали свои снимки в соцсети. 

Читайте также о том, что Зеленский рассказал, почему расстояние Украины к членству в НАТО так и не сокращается. Президент Украины  заявил, что когда украинское государство хочет говорить о своей независимости, у многих других стран есть какие-то "свои заинтересованности". 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Россия перехватывала американские самолеты в международном воздушном пространстве. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-odesse-snyali-redkoe-yavlenie-vo-vremya-voshoda-solnca-video-1979743.html
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