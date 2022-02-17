Над морем в Одессе заметили редкое природное явление: как оно выглядело (ВИДЕО)

В Одессе запечатлели редкое атмосферное явление. Об этом пишет издание ТСН.

Одессит запечатлел редкое природное явление

Как стало известно, над морем в Одессе было замечено редкое явление, которое называют "зеленым лучом". Фотографии события опубликовал в социальной сети Facebook местный житель.

"Поймал "классический" зеленый луч на море в Одессе, ярко-зеленая вспышка к восходу солнца. Охота удалась!" – пишет Евгений Моргун, ставший свидетелем дан

Для справки: зелёный луч является оптическим явлением, представляющим собой вспышку зелёного цвета в момент исчезновения солнечного диска за горизонтом (обычно морским) или же во время появления его из-за горизонта. Событие можно наблюдать всего несколько секунд. А также оно требует хороших погодных условий. Появление зелёного луча связано с рефракцией солнечных лучей в атмосфере нашей планеты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в небе над Великобританией заметили облачные "вымя". Они являются облаками необычной формы. Их появление связывают с образованием циклонов. Свидетели данного события сфотографировали небо в необычных облаках и опубликовали свои снимки в соцсети.

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