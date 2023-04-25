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С сегодняшнего дня в Украине появилась новая банкнота гривны

С 25 апреля в обращении появилась новая пятисотенная купюра

25 апреля 2023, 22:30 comments1048
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Автор:

Моесеенко Валентина

О планируемых нововведениях сообщили в Национальном банке Украины, пишут "Комментарии".

С сегодняшнего дня в Украине появилась новая банкнота гривны

В Украине ввели новые банкноты номиналом в 500 гривен

"В рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 500 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот выпуска", — говорится в сообщении.


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Новые банкноты будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

Как писали "Комментарии", Национальный банк с 19 декабря 2022 выпустил в обращение банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 — с подписью главы Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в этом году Украина будет печатать гривну в случае крайней необходимости . В ряд будет обращаться в НБУ за эмиссионным финансированием только в случае крайней необходимости. Наличие достаточного внешнего финансирования и использования мер по оживлению внутреннего рынка заимствований поможет прекратить прямое финансирование государственного бюджета Национального банка в 2023 году.

Рассказывали "Комментарии" и о том, что по данным мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине за 2022 год, который проводит Нацбанк, почти втрое уменьшилось количество фальшивых гривен. Так, по итогам прошлого года на миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 2,2 поддельных банкнот (по итогам 2021 года – около 7,1 банкнот).



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