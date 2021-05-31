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С какими странами Европы "Укрзализныця" восстанавливает сообщения

Восстановленные рейсы стартуют с первого июня

31 мая 2021, 00:00
Автор:

Данило Матюха

С 1 июня будет возобновлено курсирование поезда, который соединяет Киев с Будапештом и Веной. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

С какими странами Европы "Укрзализныця" восстанавливает сообщения

Укрзализныця - фото из открытых источников

В ведомстве заявили, что в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом, сообщение с Австрией и Венгрией возобновляется.

Первый рейс из Киева в Вену отправится уже 1 июня. В дальнейшем поезд будет курсировать ежедневно. Он будет отправляться с  Центрального киевского вокзала в 14:07, проходить через Будапешт (прибытие в 8:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня. В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.

Напомним, что железнодорожники намерены запустить два пассажирских рейса: Киев-Вена (Австрия) и Чоп-Захонь (Венгрия). Работники компании отмечают, что маршруты будут функционировать без пересадок. Также "Укрзализныця" ведет переговоры о возобновлении международного пассажирского железнодорожного сообщения с польской компанией-перевозчиком PKP Intercity и местной железной дорогой.

Добавим, недавно появилась информация о скором появлении новых вагонов на маршрутах украинской железной дороги, которые позволят комфортно путешествовать владельцам велосипедов. В частности, такие вагоны должны будут появиться в собственности "Юго-Западной железной дороги".

Кроме того, зимой 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание скоростных поездов пригородного сообщения "Сити-экспресс". Для этого на Крюковском вагоностроительном заводе создадут совершенно новые поезда, а также модернизируют старые из маршрутов "Интерсити".


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Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/544830/
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