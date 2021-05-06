"Укрзализныця" восстанавливает международное сообщение: список стран

"Укрзализныця" планирует восстановить международное железнодорожное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Укрзализныця" - фото из открытых источников

Открыть пути планируют уже в июне. Для начала железнодорожники намерены запустить два пассажирских рейса: Киев-Вена (Австрия) и Чоп-Захонь (Венгрия). Работники компании отмечают, что маршруты будут функционировать без пересадок.

Сейчас "Укрзализныця" ведет переговоры о возобновлении международного пассажирского железнодорожного сообщения с польской компанией-перевозчиком PKP Intercity и местной железной дорогой.

Напомним, недавно появилась информация о скором появлении новых вагонов на маршрутах украинской железной дороги, которые позволят комфортно путешествовать владельцам велосипедов. В частности, такие вагоны должны будут появиться в собственности "Юго-Западной железной дороги".

Отметим, главный "железнодорожник" страны — "Укрзализныця" ( "УЗ") — рискует попасть в новый виток скандалов, которых в последние месяцы и так было немало. Сейчас же члены Специальной временной следственной комиссии (ВСК) внезапно обратили внимание на количество и размер премий, получаемых Наблюдательным советом компании. Что именно с главным бухгалтером "УЗ" хотят обсудить члены ВСК, читайте в нашем материале.

Также зимой 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание скоростных поездов пригородного сообщения "Сити-экспресс". Для этого на Крюковском вагоностроительном заводе создадут совершенно новые поезда, а также модернизируют старые из маршрутов "Интерсити".

Цель проекта — побороть проблемы с трафиком в больших городах. В первый этап внедрения новых скоростных маршрутов пригородного сообщения попадут Киев, Днепр и Харьков.

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