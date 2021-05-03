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В Украине появится поезд с местами для велосипедов

В компании «Укрзализныця» работают над созданием специальных держателей для перевозки велосипедов в поезде

сегодня, 14:35
Автор:

Кириєнко Анна

Вскоре в Украине можно будет брать своего двухколесного друга в путешествия и комфортно перевозить велосипед в поезде. "Укрзализныця" заканчивает модернизацию очередного электропоезда для регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Украине появится поезд с местами для велосипедов

В Украине создают поезд, в котором можно будет перевозить велосипеды. Фото: cfts.org.ua

Так, в отремонтированном поезде будут обустроены специальные держатели для перевозки велосипедов. Ими планируют оборудовать два вагона.

"Укрзализныця" решила таким образом увеличить удобство пользования для граждан.

"Крепления для велосипедов находятся в первом и десятом вагонах", — сообщают в пресс-службе компании.

Кроме этих изменений, в нескольких поездах провели комплекс модернизаций, направленный на улучшение условий перевозок пассажиров и повышение надежности электропоездов в эксплуатации.

В компании планируют не останавливаться на достигнутом и продолжать оснащать держателями для велосипедов другие поезда.

Напомним, главный "железнодорожник" страны — "Укрзализныця" ("УЗ"),- рискует попасть в новый виток скандалов, которых за последние месяцы и так было немало. 

Сейчас же члены Специальной временной следственной комиссии (ВСК) внезапно обратили внимание на количество и размер премий, которые получает Наблюдательный совет компании. Что именно с главным бухгалтером "УЗ" хотят обсудить члены ВСК, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что "Укрзализныця" запустит дополнительные поезда в начале мая. Это объясняется большим спросом на перевозки именно в период с 29 апреля по 10 мая. Расписания движения поездов можно посмотреть в нашем материале.


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Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/542378/
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