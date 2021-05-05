Рвы и видеокамеры: пограничники рассказали о «стене» на украинско-российской границе

В условиях постоянной угрозы вероятной полноценной войны с Россией украинские пограничники вынуждены быть особо внимательными, выполняя свой долг. В этом им помогает специальное оборудование приграничной зоны, над усовершенствованием которого специалисты работают уже больше пяти лет. По словам руководителя Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, реальной "стены", о которой давно говорят, не существует, сообщает "РБК-Украина".



Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. Фото из открытых источников

Чиновник объясняет, что истинная защита Украины от любого российского нападения — это наша армия, абсолютно все ее подразделения. И, разумеется, готовность отстаивать родную землю до последнего вздоха.

Реального же проекта "Стена", который анонсировали несколько лет назад, уже не существует, объясняет Дейнеко. По его словам, простой преграды для тех же российских танков не будет достаточно. Именно поэтому украинско-российскую границу совершенствуют, добавляя новые инженерные решения.

Как объяснил глава пограничников, самое главное в этом процессе — обеспечить абсолютный контроль над 100% границы с Россией. Сергей Дейнеко считает, что защищать украинцев следует не только от четко видимой угрозы типа военных подразделений или техники. Опасность могут также составлять разведчики, террористы-одиночки и даже отдельная контрабанда. Когда эти моменты также будут четко контролироваться, уверен Дейнеко, тогда можно будет говорить о "стене".

В физическом же смысле, говорит начальник погранслужбы, Украина укрепляет свои северо-восточные границы с помощью противотанковых рвов (нынешняя протяжность — около 400 км) и контрольно-следовых полос. Также прокладываются специальные рокадные (объездные, маневренные) дороги (330 км).

Устанавливается и круглосуточная система слежения. Интересно, что помимо обычных камер, на границе используются и тепловизоры.

Дейнеко считает, что такая система способна называться наиболее эффективной. Все потому, что в таком случае исключается любой человеческий фактор.

На сегодня, по сведениям Госпогранслужбы, завершаются соответствующие работы в Харьковской и Черниговской областях. Документальная работа по Сумской области, к примеру, велась еще в 2020 году. Однако к реальным действия в этом регионе пока так и не приступили.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в западные регионы России, а, значит, к границе с Украиной, продолжает прибывать военная техника. Некоторые россияне рассказывают в соцсетях, как с помощью грузовых поездов по направлению к границе с Украиной перекидывают различные боевые машины, танки, а также бензовозы для дозаправки. Больше деталей, а также подтверждающие видео — в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали, что как только первая часть майских праздников закончилась, российские оккупанты тут же устроили масштабный обстрел в Марьинском районе Донецкой области. Больше всего от огня противника пострадала Марьинская ЦРБ.

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