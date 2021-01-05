Рожала почти каждый год: на Хмельнитчине женщина родила своего 18 ребенка

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Елизавета Черных
42-летняя женщина из Хмельницкой области родила своего 18-го ребенка. У новорожденного сына хмельничанки Павлика, девять братьев и восемь сестер. Об удивительной истории многодетной матери сообщило "Суспильне".
В Хмельницкой области женщина родила 18-го ребенка - фото из открытых источников
Акушер-гинеколог Анна Жолкевская рассказала, что 18 роды Светланы Кухарчук, именно так зовут женщину, имели определенные риски, однако хмельничанка родила здорового ребенка весом более четырех килограммов.
Руководитель отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник сообщила, что подобные роды у них впервые, и подсчитала, что Светлана Кухарчук рожала детей практически ежегодно.
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