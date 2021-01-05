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Рожала почти каждый год: на Хмельнитчине женщина родила своего 18 ребенка

Это первые подобные роды в области

сегодня, 15:43
Автор:

Елизавета Черных

42-летняя женщина из Хмельницкой области родила своего 18-го ребенка. У новорожденного сына хмельничанки Павлика, девять братьев и восемь сестер. Об удивительной истории многодетной матери сообщило "Суспильне". 

Рожала почти каждый год: на Хмельнитчине женщина родила своего 18 ребенка

В Хмельницкой области женщина родила 18-го ребенка - фото из открытых источников

Акушер-гинеколог Анна Жолкевская рассказала, что 18 роды Светланы Кухарчук, именно так зовут женщину, имели определенные риски, однако хмельничанка родила здорового ребенка весом более четырех килограммов. 

Руководитель отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник сообщила, что подобные роды у них впервые, и подсчитала, что Светлана Кухарчук рожала детей практически ежегодно. 

"Восемнадцатых родов не было, были перед этим шестнадцатые роды. Если посчитать, она вышла замуж в 18 сейчас 42, 18 детей, это она рожала почти каждый год", — говорит заведующая отделением.
Напомним, что ранее "Комментарии" писали о том, что женщина родила свою собственную сестру. Шотландка стала суррогатной матерью для своей сестры. 25-летняя женщина выносила ребенка для своей 49-летней матери и ее супруга,  Сообщается, что мать не смогла самостоятельно родить малыша, потому ранее прошла стерилизацию. Перед этим она заморозила свою яйцеклетку.  Когда она встретила своего будущего супруга, то предложила собственной дочери выносить малыша. 

Портал "Комментарии" также рассказывал удивительную и, кажется, невероятную историю, которая произошла в британском городе Стокпорт. Там 24-летняя девушка по имени Рэй Мартин не подозревала о своей беременности, до того как у нее не начались родовые схватки. 



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Источник: https://suspilne.media/92894-bilse-niz-futbolna-komanda-bagatoditna-mati-z-hmelniccini-narodila-18-ditinu/
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