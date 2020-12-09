Женщина узнала о своей беременности, когда начала рожать

Удивительная и, кажется, невероятная ситуация произошла в британском городе Стокпорт. Там 24-летняя девушка по имени Рэй Мартин не подозревала о своей беременности, до того как у нее не начались родовые схватки.

ФОТО: Из открытых источников

Британка утверждает, что она даже не замечала признаков беременности: у нее практически не изменился размер живота, так как плод был расположен ближе к спине, а увеличения веса будущая мать связывала с низкой активностью во время карантина. Девушка также рассказала, что изначально приняла родовые схватки за боль при менструации.

Рэй Мартин рассказала, что обратилась к доктору с жалобами на боли в животе. Специалист прописал ей обезболивающее, однако оно не помогало. Через несколько дней женщине снова пришлось обратиться в медицинское учреждения и тогда медики заметили, что дело совсем не в менструальном цикле. После обследования они сообщили Рэй о беременности, после чего она лишилась чувств.

Придя в себя, женщина заметила акушерок вокруг себя и поняла, что вот-вот родит. Так на свет появился малыш весом более 2900 граммов, которого британка назвала Люком.

Ранее "Комментарии" писали о вреде и пользе спорта во время беременности. Раньше многие специалисты рекомендовали избегать каких-либо физических нагрузок во время беременности и отдыхать как можно больше. Но опыт последних поколений показал насколько такой "щадящий" режим может быть небезопасным для здоровья – сидячий образ жизни ведет к чрезмерному увеличению веса будущей мамы, что может привести к гестационному сахарному диабету и другим осложнениям.









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