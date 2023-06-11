Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, передает портал "Комментарии".



В Калужской области упали беспилотники

По словам Шапша, в Жуковском районе вблизи села Стрелковка упал беспилотный летательный аппарат. Из-за этого есть повреждения в жилом секторе, а именно в нескольких садовых домах вроде бы выбиты стекла. Вместе с тем, в лесном массиве в Мединском районе якобы зафиксировано падение еще одного дрона. Согласно предварительным данным, разрушений и жертв нет.

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В РосСМИ отмечают, что на местах падения неизвестных объектов работают специальные службы и правоохранители.

Напомним, "Комментарии" писали, — что должен сделать мир, чтобы терроризм Путина прекратился, — эксперт РФ устроила катастрофу, взорвав Каховскую ГЭС. ЕС должен проявить жесткую реакцию, в противном случае пострадает безопасность не только Украины, но и всего мира. По его словам, Путин может пойти дальше, если его не поставят на место. Поэтому в интересах ЕС заткнуть позиции Греции и Венгрии и финально принять 11 пакет санкций против Кремля. Также Чаленко убежден, что необходимо ввести ограничения против Росатома, представители которой взяли в заложники Запорожскую АЭС.

Читайте на сайте "Комментарии", — Украинские военные проводят сверхсложную тактическую операцию, — ISW Аналитики убеждены, что ВСУ пытаются организовать нелегкие тактические действия на фронте. В то же время, враг остается опасным, поэтому впереди тяжелая борьба. По мнению экспертов, усилия украинской армии сейчас направлены на проведение фронтального штурма подготовленных оборонных позиций, который осложнен отсутствием поддержки в воздухе. Однако эти начальные усилия не следует экстраполировать как дальнейший прогноз всех украинских операций.