Российскому актеру запретили въезд в Украину



















Еще один российский актер стал персоной нон грата в Украине. Отныне он не сможет посещать страну в течение трёх лет. Об этом сообщает отдел коммуникации Госпогранслужбы.

Актеру запретили въезд в страну из-за посещения Крыма в 2017 году - фото: из открытых источников

Так, по имеющейся информации, в аэропорту "Борисполь" был задержан российский актер. Он прилетел рейсом из Объедененных Арабских Эмиратов, города Дубай. В ходе разговора с ним пограничники выяснили, что в 2017 году кинозвезда посещал временно оккупированный Крым, прилетев из Москвы в Симферополь.

В связи с этим ему было отказано во въезде в страну. Кроме того, еще на протяжении трёх лет он не сможет попасть в Украину. Отметим, что в ведомстве не стали раскрывать никакой информации об актере. В пресс-службе также опубликовали видео беседы с артистом. Его лицо на видео скрыто, а его имя и фамилия также нигде не разглашаются.

К слову, на сегодняшний день в Украину запрещен въезд целому ряду артистов из России. В их число входит: Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иосиф Пригожин, Олег Газманов, Григорий Лепс, Лолита Милявская, Алексей Долматов, Лариса Долина, Диана Арбенина, Макс Корж, а также многие другие исполнители и актеры.

Въезд для этих артистов в страну закрыт из-за того, что каждый из них нарушил закон Украины и посетил оккупированный Крым через временно закрытые пункты пропуска.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что на территории оккупированного Крыма власть запрещает людям разговаривать на украинском и крымскотатарском языках. Кроме того, сайт информировал о том, что севастопольцу сообщили о подозрении. Известно, в чем обвиняет Прокуратура АР Крым.

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