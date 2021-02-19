Севастопольцу сообщили о подозрении: в чем обвиняет Прокуратура АР Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении жителю Севастополя. Его обвиняют в покушении на территориальную целостность Украины. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба госучреждения.

Прокуратура АРК предъявила обвинение севастопольцу. Фото: Прокуратура АРК

Участник "Автоканал Севастополя" пересекал админграницу с оккупированным Крымом "Каланчак", где ему было сообщено о подозрении по статье 110 УК.

Его обвиняют в активной деятельности в пользу организации "Автоканал Севастополя", которую подозревают в координации работы "Самообороны Севастополя" в феврале 2014 года. Эти действия способствовали оккупации Крыма.

"Осуществляли наблюдение за штабом Военно-Морских Сил ВСУ и другими военными частям Украины в Севастополе", — говорится в сообщении прокуратуры АРК.

По данным следствия, подозреваемый координировал деятельность на блок-постах на въездах в Севастополь. Он также был наблюдателем и патрульным на участках, где проходил "общекрымский референдум".

Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АРК об избрании меры пресечения подозреваемому. Ему объявлено о задержании или внесения залога в размере 180 тысяч гривен.

Ранее Прокуратура АРК объявила о подозрении другому жителю Севастополя Игорю Кудрявому по той же статье, ему избрали меру пресечения "домашний арест", а после этого дело против него закрыли, из-за истечения срока давности.





"Комментарии" рассказывали, что на админгранице с оккупированным Крымом украинская студентка не смогла попасть на экзамены в Херсон, поскольку пограничники решили, что это не является уважительной причиной.



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