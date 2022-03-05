Российский летчик знал, что летит бомбить мирный город (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
Под
Черниговом украинские военнослужащие сбили российский самолет Су-25 и задержали
пилота. В допросе он признался, что прекрасно знал, что летит бомбить мирный город. Видео опубликовали на Telegram-канале "Чернигов
Оперативный".
Допрос летчика РФ (фото: Украина онлайн)
Российский
летчик рассказал, из какой он военной части и отметил, что знал, что летит на
мирный город, это было его первое задание. Он утверждает, что до этого летал
вдоль границы и потом вылетел бомбить Чернигов, но к счастью, был сбит специалистами
ПВО.
В
сети также показали фотографии 3 авиационных бомб ФАБ-300, которые спасатели обнаружили
после падения самолета. Они повредили жилой дом и забор. Сейчас проводится эвакуация
населения из микрорайона.
На Telegram-канале нардепа Гончаренко появилось другое видео разговора с летчиком, где он отметил, что ему сказали, что город пустой. Из него якобы вывезли всех жителей. Также российский пилот сказал, что не поддерживает политику своей страны, но он военный человек и должен был выполнить приказ.
Напомним, что Великобритания обвинила Россию в размещении систем термобарического оружия на территории Украины.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что оккупанты с воздуха разбомбили село Яковлевка в Харьковской области. Под огнем погибли 3 жителя, еще 7 человек
были ранены. Кроме того, 30 жилых домов были разрушены.
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также, что 1 марта, российские агрессоры обстреляли "Градами" городок Баштанка Николаевской области. От огневых ударов, пришедшихся на центр города,
разрушена вся местная инфраструктура. Видеоролики с последствиями обстрела
выложены в сетях.
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