Российский летчик знал, что летит бомбить мирный город (ВИДЕО)

Под Черниговом украинские военнослужащие сбили российский самолет Су-25 и задержали пилота. В допросе он признался, что прекрасно знал, что летит бомбить мирный город. Видео опубликовали на Telegram-канале "Чернигов Оперативный".

Допрос летчика РФ (фото: Украина онлайн)

Российский летчик рассказал, из какой он военной части и отметил, что знал, что летит на мирный город, это было его первое задание. Он утверждает, что до этого летал вдоль границы и потом вылетел бомбить Чернигов, но к счастью, был сбит специалистами ПВО.

В сети также показали фотографии 3 авиационных бомб ФАБ-300, которые спасатели обнаружили после падения самолета. Они повредили жилой дом и забор. Сейчас проводится эвакуация населения из микрорайона.

На Telegram-канале нардепа Гончаренко появилось другое видео разговора с летчиком, где он отметил, что ему сказали, что город пустой. Из него якобы вывезли всех жителей. Также российский пилот сказал, что не поддерживает политику своей страны, но он военный человек и должен был выполнить приказ.





Напомним, что Великобритания обвинила Россию в размещении систем термобарического оружия на территории Украины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что оккупанты с воздуха разбомбили село Яковлевка в Харьковской области. Под огнем погибли 3 жителя, еще 7 человек были ранены. Кроме того, 30 жилых домов были разрушены.

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