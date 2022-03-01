Возле Николаева оккупанты Градами разбомбили центр города Баштанка (ФОТО)

Во вторник, 1 марта, агрессоры обстреляли Градами городок Баштанка Николаевской области. От огневых ударов, пришедшихся на центр города, разрушена вся местная инфраструктура.

Оккупанты разбили центр города (фото: 0512)

Видеоролики с последствиями обстрела выложены в сетях.

После обстрела в Баштанке произошло 7 пожаров. В частности, пылал мебельный магазин на улице Соборной, пламя возникло на СП "Баштанский КООП Центр", которое находится на ул. Баштанской республики. Так же горел магазин строительных материалов "Радуга".

Огонь в этот же день уничтожил четыре жилых дома местных жителей на разных улицах городка в глубинке Николаевской области.

Боролись с огнем и ликвидировали последствия обстрелов оккупантов представители 7-го пожарно-спасательного подразделения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Киевской телебашни. От обстрелов агрессорами телевизионной башни по предварительным данным погибли пять человек и еще пятеро пострадали. По обнародованной ими информации, по состоянию на 18:00 во время обстрелов телебашни в городе Киеве на территории Шевченковского района, по предварительной информации, погибли 5 человек и еще пятеро пострадали. Там сейчас продолжаются спасательные работы. Также сегодня в Киеве, как сообщают отечественные СМИ, российские агрессоры намеревались ракетами ликвидировать столичную телебашню, но ракеты попали на территорию Бабьего Яра. По предварительной информации, что сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, в телевизионную башню попали две ракеты. Повреждена трансформаторная подстанция, от которой питается электроэнергией телебашня, а также помещение аппаратной внутри самой телевизионной башни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!