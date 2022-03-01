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Возле Николаева оккупанты Градами разбомбили центр города Баштанка (ФОТО)

Оккупанты разрушили несколько магазинов и домов

сегодня, 21:16
Автор:

Лиля Воробьева
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Во вторник, 1 марта, агрессоры обстреляли Градами городок Баштанка Николаевской области. От огневых ударов, пришедшихся на центр города, разрушена вся местная инфраструктура.

Возле Николаева оккупанты Градами разбомбили центр города Баштанка (ФОТО)

Оккупанты разбили центр города (фото: 0512)

Видеоролики с последствиями обстрела выложены в сетях.

После обстрела в Баштанке произошло 7 пожаров. В частности, пылал мебельный магазин на улице Соборной, пламя возникло на СП "Баштанский КООП Центр", которое находится на ул. Баштанской республики. Так же горел магазин строительных материалов "Радуга".

Огонь в этот же день уничтожил четыре жилых дома местных жителей на разных улицах городка в глубинке Николаевской области.

Боролись с огнем и ликвидировали последствия обстрелов оккупантов представители 7-го пожарно-спасательного подразделения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Киевской телебашни. От обстрелов агрессорами телевизионной башни по предварительным данным погибли пять человек и еще пятеро пострадали. По обнародованной ими информации, по состоянию на 18:00 во время обстрелов телебашни в городе Киеве на территории Шевченковского района, по предварительной информации, погибли 5 человек и еще пятеро пострадали. Там сейчас продолжаются спасательные работы. Также сегодня в Киеве, как сообщают отечественные СМИ, российские агрессоры намеревались ракетами ликвидировать столичную телебашню, но ракеты попали на территорию Бабьего Яра. По предварительной информации, что сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, в телевизионную башню попали две ракеты. Повреждена трансформаторная подстанция, от которой питается электроэнергией телебашня, а также помещение аппаратной внутри самой телевизионной башни.


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Источник: https://t.me/novosti_n/8898
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