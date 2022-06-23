Россияне разобрали и украли самую большую солнечную станцию в Украине

В то время, как российская пропаганда не перестает вкладывать в уши людей бредни о том, что российские военные занимаются в Украине денацификацией и демилитаризацией на деле все больше похоже на то, что оккупанты пришли в Украину, чтобы нанести максимальный урон экономике страны. Подтверждением этому есть недавняя новость о том, что российские захватчики украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает 5 канал со ссылкой на местных жителей Запорожской области.

СЭС 50 МВт Тоkmak Solar Energy. Фото: из открытых источников

Сама большая в Украине солнечная электростанция, расположена под Токмаком в Запорожской области. После того, как часть Запорожской области была оккупирована, захватчики принялись демонтировать, разбирать, упаковывать, а затем и вывозить панели.

Для информации, СЭС 50 МВт Тоkmak Solar Energy возле Токмака – крупнейшая солнечная электростанция в Украине. Ее площадь 96 га – равна около 100 футбольным полям. Мощность – 50 МВт.

Комментируя информацию, нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко отметил у себя в Телеграмм, что произошедшее еще раз подтверждает истинные намерения россиян, пришедших на украинскую землю.

"Они пришли: украсть наши холодильники, стиральные машины и солнечные электростанции. Как глава МФО "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" хочу сказать пид*расам из россии: вы этой солнечной станцией подавитесь. И холодильниками, и зерном, и стиральными машинами", – написал Гончаренко.

Читайте на портале "Комментарии" — время уже поджимает: эксперты рассказали, почему у Украины только один вариант – как быть с зерном в портах.

Также издание "Комментарии" сообщало – Запад вдруг прозрел: что значит заявление Шольца – почему теперь о мире с рф не может быть и речи.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!