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Россия впервые в истории отказывается забирать своих погибших – МВД

Власти Российской Федерации отказываются забирать тела погибших в Украине российских военнослужащих

8 марта 2022, 12:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Армия Российской Федерации продолжает нести большие потери в войне с Украиной, но страна-агрессор отказывается, впервые в истории, забирать тела своих солдат. Об этом рассказала министр внутренних дел Вадим Денисенко, передает "Униан".

Россия впервые в истории отказывается забирать своих погибших – МВД

Россия не хочет забирать тела своих погибших (фото из открытых источников)

"Это первая война за историю человечества, когда армия отказывается забирать своих усопших. Никогда до сих пор в истории человечества ничего подобного не было", — отметил он.

По словам чиновника, количество российских военнопленных также огромное, потому что многие самостоятельно сдаются ВСУ.

Денисенко подчеркнул, что Министерство внутренних дел создало Telegram-канал “Ищи своих”, чтобы граждане России смогли узнать информацию о своих родных, которые вторглись на украинские территории 24 февраля.

К слову, Минобороны РФ скрывает от народа реальные цифры своих потерь, поэтому некоторые сайты, созданные Украиной для поиска военнопленных российских захватчиков, были заблокированы страной-агрессором.

Напомним, что Генштаб ВСУ сообщил, что с 24 февраля по 7 марта (включительно) ориентировочные потери врага составили 12 тысяч человек. Украинские военнослужащие за этот период также уничтожили 303 танка, 1036 бронемашин и другую вражескую технику.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинцы создали архив на Goggle Drive, куда собирают фотодоказательства потерь, преступлений российских оккупантов и пленных за время военного вторжения России на территорию Украины.

Читайте также, что в Харьковской области в плен украинским военнослужащим сдались сразу 22 танкиста Таманской "элитной" танковой дивизии.


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Источник: https://www.unian.net/war/rossiya-ne-hochet-zabirat-pogibshih-v-mvd-obyasnili-pochemu-voyna-v-ukraine-unikalna-novosti-donbassa-11734198.html
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