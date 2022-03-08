Россия впервые в истории отказывается забирать своих погибших – МВД

Армия Российской Федерации продолжает нести большие потери в войне с Украиной, но страна-агрессор отказывается, впервые в истории, забирать тела своих солдат. Об этом рассказала министр внутренних дел Вадим Денисенко, передает "Униан".

Россия не хочет забирать тела своих погибших (фото из открытых источников)

"Это первая война за историю человечества, когда армия отказывается забирать своих усопших. Никогда до сих пор в истории человечества ничего подобного не было", — отметил он.

По словам чиновника, количество российских военнопленных также огромное, потому что многие самостоятельно сдаются ВСУ.

Денисенко подчеркнул, что Министерство внутренних дел создало Telegram-канал “Ищи своих”, чтобы граждане России смогли узнать информацию о своих родных, которые вторглись на украинские территории 24 февраля.

К слову, Минобороны РФ скрывает от народа реальные цифры своих потерь, поэтому некоторые сайты, созданные Украиной для поиска военнопленных российских захватчиков, были заблокированы страной-агрессором.

Напомним, что Генштаб ВСУ сообщил, что с 24 февраля по 7 марта (включительно) ориентировочные потери врага составили 12 тысяч человек. Украинские военнослужащие за этот период также уничтожили 303 танка, 1036 бронемашин и другую вражескую технику.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинцы создали архив на Goggle Drive, куда собирают фотодоказательства потерь, преступлений российских оккупантов и пленных за время военного вторжения России на территорию Украины.

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