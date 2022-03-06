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Украинцы создали открытый фотоархив российских преступлений для борьбы с оккупантом

Единственное, на что способны оккупанты - это бомбардировка ракетами мирных украинских городов

6 марта 2022, 19:07
Автор:

Наталья Некрасова
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Украинцы создали архив на Goggle Drive, куда собирают фотодоказательства потерь, преступлений российских оккупантов и пленных за время военного вторжения России на территорию Украины. Об этом сообщает коммуникационное агентство Postmen.  

Украинцы создали открытый фотоархив российских преступлений для борьбы с оккупантом

Фото: REUTERS

Архив доступен по ссылке. Инициаторы проекта призывают украинцев и граждан других стран пользоваться фотоархивом, чтобы показывать россиянам преступления их военных и ничтожность российской армии и пленных.

"Единственное, на что способны оккупанты — это бомбардировки ракетами мирных украинских городов, в масштабах, сравнимых разве что с самыми жестокими операциями Второй мировой войны", — отмечают организаторы архива.

Как сообщалось ранее, для информирования граждан России о военных событиях и количестве погибших на территории Украины запущен сайт "Русский корабль". Также был создан документ, содержащий главные фейки и ответы-опровержения, по которому можно общаться с россиянами в противодействии пропаганде РФ.

Также для информирования о катастрофических последствиях войны с Украиной для белорусского народа волонтеры собрали фото- и видеофакты терроризма российских войск, статистику жертв войны и создали сайт https://zastansyadoma.com.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия ищет новые способы оправдания своей агрессии против Украины , поэтому вскоре агрессор планирует обстрел находящихся поблизости с украинской границей мирных жилых кварталов российских городов, чтобы обвинить в этом ВСУ. Об этом заявили в СНБО.

Напомним, оккупанты перешли в наступление на Запорожье. Противник ведет наступление в Запорожье силами до 3-х БТГр и с помощью авиации после перегруппировки и ввода части оперативных резервов. Ночью вблизи Гуляйполя ВСУ обронялись и наносили все возможные средства огневого поражения противнику. Российские оккупанты использовали налеты авиации и артиллерийские удары. В настоящее время продвижение русских войск вглубь на определенных границах не наблюдается. Также подразделениям артиллерии ВСУ удалось 6 раз нанести огневой поражение противнику на путях его продвижения и в районах сосредоточения.

Читайте также, как под Николаевом разгромили оккупантов: большинство из них – бывшие украинские военные.


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Источник: https://www.unian.ua/war/ukrajinci-stvorili-vidkritiy-fotoarhiv-rosiyskih-zlochiniv-shchob-kozhen-mig-doluchitis-do-borotbi-z-okupantom-novini-donbasu-11731372.html
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