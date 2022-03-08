Потери растут: сколько военных РФ погибло на войне с Украиной

В Украине продолжается война и армия противника нести огромные потери. На Facebook — странице Генштаба ВСУ сообщают, что с 24 февраля по 7 марта (включительно) ориентировочные потери врага составили 12 тысяч человек.

Потери России в войне с Украиной / Фото: Reuters / Scanpix

Украинские военнослужащие за этот период также уничтожили 303 танка, 1036 бронемашин, 120 артиллерийских систем, 27 средств ПВО, 48 самолетов, 80 вертолетов и 474 единиц автотехники. А также 3 вражеских корабля.

В Генштабе отметили, что данные уточняются, поскольку сложно вести подсчет из-за высокой интенсивности боевых действий во многих украинских городах.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что российским войскам не удалось продвинуться ни на одном участке фронта. По некоторым данным, Украина даже смогла несколько улучшить свои позиции, в частности, Вооруженные силы Украины смогли освободить от российских оккупантов харьковский город Чугуев.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с начала полномасштабной войны против Украины 24 февраля и до 6 марта было зафиксировано 1207 жертв среди мирного населения — погибли 406 человек. Однако, получение данных из некоторых мест, где происходили боевые действия, может задерживаться, а многие сообщения еще не подтверждены, поэтому реальные цифры жертв войны могут быть больше.

Читайте также, что российские военные получили приказ расстреливать украинское мирное население. Такое же указание по расстрелу дано в отношении российских военных, отказавшихся убивать женщин и детей. Об этом сообщил один из военнопленных РФ. Он также отметил, что его колонне поступил приказ оцепить Харьков, а всех гражданских, которые будут пытаться уехать — расстрелять

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