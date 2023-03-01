Россия может потерять еще одного друга в Европе

Власти Сербии все больше демонстрируют свою готовность окончательно отвернуться от России и стать на сторону Запада. И это при том, что ранее Сербию и Россию связывали тесные контакты. Несмотря на аннексию Крыма и оккупацию части Донбасс в 2014 году Сербия постоянно выступала "адвокатом" РФ в Европе, лоббируя российские интересы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет американское издание Politico, анализируя публичные заявления и поведение президента страны Александра Вучича.

Путин и Вучич. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что до сих пор власти в Белграде умудрялись "сидеть на заборе" между двумя противоположными векторами, не вставая прямо ни на одну, ни на другую сторону. Из-за этого Вучич и его правительство постоянно подвергаются жесткой критике и непубличному давлению.

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Общаясь со СМИ на полях недавней Мюнхенской конференции по безопасности Вучич заявил, что Сербия оказалась между молотом и наковальней в дипломатическом плане. Также он заверил, что понимает необходимость принять окончательное решение и спуститься, наконец, с "забора".

"Вы получите от меня одно предложение: Сербия останется на своем пути в ЕС. Ладно, делайте выводы. Но я думаю, вы меня понимаете. Без сомнения, в будущем нам придется сделать несколько трудных выборов", – прокомментировал Вучич дальнейший путь страны.

Издание отмечает, что за свою политическую карьеру Вучич уже совершил несколько "крупных разворотов", что делает разрыв с Москвой вполне реальным сценарием.

"Сербский лидер явно ощущает сильное давление с обеих сторон. (...) Официальные лица ЕС подчеркивают, что любой прогресс на пути к членству зависит от изменения Белградом внешней политики. С другой стороны, Россия — традиционный союзник, который поддерживал Сербию в вопросе Косово, и опросы общественного мнения после вторжения в Украину не обещают склонности к Западу", – отмечают авторы статьи.

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