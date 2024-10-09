Кремль может отдать приказ своей армии напасть на Швецию, ради контроля над Балтийским морем. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил министр обороны скандинавской страны Пол Юнсон.

Норвегия. Фото из открытых источников

Отмечается, что Москва неоднократно угрожала НАТО, которое якобы "постепенно превратило Балтийское море в собственное озеро".

"Россия представляет угрозу для Швеции, как и для остальной части НАТО. Мы не можем исключить нападение России на нашу страну", — сказал Юнсон.

Министр прогнозирует, что несмотря на то, что силы российской армии в основном сконцентрированы в Украине, Москва продемонстрировала, что "готова пойти на серьезные военные и политические риски", поскольку российские ВМС все еще стоят в Санкт-Петербурге и Калининграде. Поэтому из-за российской угрозы Швеция "внедряет амбициозную программу расширения" своего флота.

"После начала российского вторжения в Украину военное и торговое значение Балтийского моря для Кремля возросло еще больше. Поэтому мы должны учитывать агрессивные намерения России в наших военных планах", – отметил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине закончилась бы через 15 дней, если бы западная помощь Украине прекратилась. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью газете 20 Minutos сделал высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

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