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Война может закончится через 15 дней: Боррель сделал новое заявление о поддержке Киева

Жозеп Боррель назвал условие прекращения войны на Украине

сегодня, 12:37 comments1296
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Кравцев Сергей

Война в Украине закончилась бы через 15 дней, если бы западная помощь Украине прекратилась. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью газете 20 Minutos сделал высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Война может закончится через 15 дней: Боррель сделал новое заявление о поддержке Киева

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"Многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее... Если мы прекратим поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?", – сказал топ-дипломат ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС не готов в нынешних условиях продолжать военную поддержку Украины: что пошло не так.

Также издание "Комментарии" сообщало – сегодня на поле боя так складываются обстоятельства, что Украина вынуждена прибегать к тактике медленного отступления с ожесточенными боями, пытаясь истощить захватчиков. Все дело в том, что противник, как и ранее имеет численное превосходство. Об этом пишет The New York Times.

Авторы материала отмечают, что за последние месяцы Украина потеряла контроль над рядом довольно значительных городов – каждый после ожесточенных боев, которые иногда длились месяцами. Первой в этом списке была Марьинка в декабре-январе, затем Авдеевка, на днях ВСУ вышли из Угледара. 

СМИ отмечает, внешние наблюдатели склонны говорить, что украинская армия отступает и это ведет Киев к медленному поражению в войне. В тоже время официальные лица Украины и командование ВСУ считает, что ситуация не так однозначна, как выглядит со стороны и есть шанс побороть агрессора. По словам украинских командировав, сейчас на фронте идет борьба, целью которой является не территориальные достижения, а истощение врага с целью сломать его способность к продолжению борьбы.




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