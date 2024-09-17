Норвегия зафиксировала скачок радиации у границы с Россией

Управление радиационной и ядерной безопасности Норвегии (DSA) зафиксировало повышенный уровень цезия-137 в воздухе на двух фильтровальных станциях вблизи границы с Россией. Повышенный уровень радиационного загрязнения на этих станциях фиксируется раз в неделю и повышенный фон появился между 9 и 12 сентября.



Повышенный уровень радиации зафиксировали у границы с Россией

По данным DSA, концентрация радиоактивного цезия была очень низкой и не представляла угрозы для людей или окружающей среды. Однако показатель превысил обычные данные, что повлекло беспокойство.

Цезий-137 образуется в результате ядерных реакций, например в ядерных реакторах. Возникновение таких радиоактивных частиц может быть связано с техническими работами или утечками на ядерных объектах. DSA не выявило других радиоактивных изотопов, а также неизвестно, зафиксированы ли подобные случаи на российской стороне границы. Остальные фильтры в Северной Норвегии и Финляндии не обнаружили пиков цезия-137.

Возможными источниками радиоактивного выброса могут быть морские реакторы, работающие на подлодках и ледоколях в Баренцевом море. Однако завершившиеся 16 сентября масштабные военные учения РФ "Океан-2024" маловероятно могли повлечь эту утечку.

Существует также версия, что цезий-137 мог быть результатом лесных пожаров, во время которых старые деревья, впитывающие радиоактивные осадки со времен аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, могли вынести частицы цезия в воздух. Цезий-137 имеет период полураспада около 30 лет.

Другим возможным источником радиоактивности являются работы россиян на полигоне Панково на Новой Земле, где проводились испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Это испытание могло привести к выбросам цезия-137, хотя официальной информации об успешных испытаниях нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что исследователи обнаружили секретную военную базу российских ядерных ракет "Буревестник".

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