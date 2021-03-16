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Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера: дедушкой девочки оказался чиновник Верховной Рады

Сергей Шумейко является главным консультантом секретариата Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики

сегодня, 15:24
Автор:

Елизавета Черных

Дедушка восьмилетней модели Миланы, чьи отношения с 13-летним подростком повергли общество в шок, является чиновником парламента Украины. Сергей Шумейко занимает должность главного консультанта секретариата Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.  Об этом сообщает издание "Сегодня". 

Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера: дедушкой девочки оказался чиновник Верховной Рады

Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера - фото из открытых источников

Источник сообщает, что на одной из страниц Миланы в социальных сетях, в числе родственников, а именно в графе "дедушка" был указан Сергей Шумейко. Дата рождения мужчины — 1962 год. 

Журналисты выяснили, что человек с аналогичным именем является чиновником аппарата ВР. Они дозвонились Сергею Шумейко и тот подтвердил, что восьмилетняя Милана его внучка. 

На вопрос о том, как он относится к происходящему вокруг девочки и ее 13-летнего друга Паши, чиновник ответил: 

"Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть своя какая-то мысль". 

Напомним, что мать 8-летней Миланы, чей роман с 13-летнем подростком спровоцировал бурю обсуждений в Сети, вызвали на допрос правоохранители Киевской областной полиции. Впрочем, на ситуацию с детьми также отреагировал Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. По словам детского омбудсмена, контент, которым делятся Милана с Пашей, может негативно отразиться на психоэмоциональное развитие и иметь разрушительное воздействие на многомиллионную аудиторию других детей.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что 8-летняя киевлянка Милана М* встречается с 13-летним подростком Пашей П*. Пара не стесняясь делятся подробностями из жизни, активно размещает фотографии объятий, прогулок и поцелуев.






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Источник: https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/skandal-iz-za-romana-8-letney-milany-s-blogerom-dedushkoy-devochki-okazalsya-chinovnik-verhovnoy-rady-foto-1512865.html
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