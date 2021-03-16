Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера: дедушкой девочки оказался чиновник Верховной Рады

Дедушка восьмилетней модели Миланы, чьи отношения с 13-летним подростком повергли общество в шок, является чиновником парламента Украины. Сергей Шумейко занимает должность главного консультанта секретариата Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. Об этом сообщает издание "Сегодня".

Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера - фото из открытых источников

Источник сообщает, что на одной из страниц Миланы в социальных сетях, в числе родственников, а именно в графе "дедушка" был указан Сергей Шумейко. Дата рождения мужчины — 1962 год.

Журналисты выяснили, что человек с аналогичным именем является чиновником аппарата ВР. Они дозвонились Сергею Шумейко и тот подтвердил, что восьмилетняя Милана его внучка.

На вопрос о том, как он относится к происходящему вокруг девочки и ее 13-летнего друга Паши, чиновник ответил:

"Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть своя какая-то мысль".

Напомним, что мать 8-летней Миланы, чей роман с 13-летнем подростком спровоцировал бурю обсуждений в Сети, вызвали на допрос правоохранители Киевской областной полиции. Впрочем, на ситуацию с детьми также отреагировал Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. По словам детского омбудсмена, контент, которым делятся Милана с Пашей, может негативно отразиться на психоэмоциональное развитие и иметь разрушительное воздействие на многомиллионную аудиторию других детей.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что 8-летняя киевлянка Милана М* встречается с 13-летним подростком Пашей П*. Пара не стесняясь делятся подробностями из жизни, активно размещает фотографии объятий, прогулок и поцелуев.

















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